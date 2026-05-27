/Khatu Shyam Ji: नौतपा की तपिश में नंगे पांव खाटू आ रहे श्याम भक्त, मासिक मेले पर उमड़ी भक्तों की भीड़

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में कमला ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी-द्वादशी के मासिक मेले का शुभारंभ होते ही बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. अलसुबह से ही हजारों भक्त बाबा के दर्शन के लिए मुख्य मेला ग्राउंड 75 फीट की 14 लाइनों से होकर श्याम चौखट तक पहुंच रहे हैं.

बाबा श्याम को विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. श्रद्धालु बाबा श्याम के मनमोहक दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की दुआएं मांग रहे हैं. नौतपा की भीषण गर्मी और हीटवेव के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आई.

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पानी के टैंकरों से लगातार छिड़काव

बड़ी संख्या में श्याम भक्त रींगस से पैदल यात्रा कर मन्नतों के निशान लेकर दरबार पहुंचे और अपने निशान मंदिर में अर्पित किए. श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं के सुगम दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. नंगे पांव आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए मार्ग में कालीन बिछाए गए हैं और पानी के टैंकरों से लगातार छिड़काव कराया जा रहा है.

भीषण गर्मी को देखते हुए जगह-जगह सेवादारों द्वारा ठंडे जल और शर्बत की व्यवस्था की गई है. वहीं, 75 फीट मार्ग की 14 लाइनों में श्रद्धालुओं पर गुलाब जल की फुहारें भी डाली जा रही हैं. मंदिर परिसर में बड़े कूलर, पंखे और शीतल जल की समुचित व्यवस्था की गई है.

मेले में तैनात है पुलिस

मंदिर कमेटी के गार्ड श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था में लगातार सहयोग कर रहे हैं. वहीं, थाना अधिकारी पवन चौबे पुलिस जाप्ते के साथ मेले की सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं.

खाटू श्याम जी की नगरी में हर महीने लगने वाला ये मासिक मेला श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है. विशेष रूप से हर एकादशी पर यहां लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं. देशभर से आने वाले श्रद्धालु निशान यात्रा निकालते हुए बाबा के जयकारों के साथ मंदिर आते और दर्शन करते हैं.

आकर्षक रोशनी और फूलों से सजा मंदिर

साथ ही मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया जाता है. भक्त बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं. साथ ही मेले में भजन संध्या, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है. स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी यह मेला आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होता है.