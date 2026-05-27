Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /Khatu Shyam Ji: नौतपा की तपिश में नंगे पांव खाटू आ रहे श्याम भक्त, मासिक मेले पर उमड़ी भक्तों की भीड़

Khatu Shyam Ji: नौतपा की तपिश में नंगे पांव खाटू आ रहे श्याम भक्त, मासिक मेले पर उमड़ी भक्तों की भीड़

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के खाटू श्यामजी मंदिर में एकादशी-द्वादशी के मासिक मेले की शुरुआत के साथ ही बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं का भारी भीड़ देखने को मिल रही है. अलसुबह से हजारों भक्त 75 फीट मार्ग की 14 लाइनों से होकर बाबा श्याम के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: May 27, 2026, 02:32 PM|Updated: May 27, 2026, 02:32 PM
Khatu Shyam Ji: नौतपा की तपिश में नंगे पांव खाटू आ रहे श्याम भक्त, मासिक मेले पर उमड़ी भक्तों की भीड़
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में कमला ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी-द्वादशी के मासिक मेले का शुभारंभ होते ही बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. अलसुबह से ही हजारों भक्त बाबा के दर्शन के लिए मुख्य मेला ग्राउंड 75 फीट की 14 लाइनों से होकर श्याम चौखट तक पहुंच रहे हैं.

बाबा श्याम को विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. श्रद्धालु बाबा श्याम के मनमोहक दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की दुआएं मांग रहे हैं. नौतपा की भीषण गर्मी और हीटवेव के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आई.

Add Zee News as a Preferred Source

पानी के टैंकरों से लगातार छिड़काव

बड़ी संख्या में श्याम भक्त रींगस से पैदल यात्रा कर मन्नतों के निशान लेकर दरबार पहुंचे और अपने निशान मंदिर में अर्पित किए. श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं के सुगम दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. नंगे पांव आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए मार्ग में कालीन बिछाए गए हैं और पानी के टैंकरों से लगातार छिड़काव कराया जा रहा है.

भीषण गर्मी को देखते हुए जगह-जगह सेवादारों द्वारा ठंडे जल और शर्बत की व्यवस्था की गई है. वहीं, 75 फीट मार्ग की 14 लाइनों में श्रद्धालुओं पर गुलाब जल की फुहारें भी डाली जा रही हैं. मंदिर परिसर में बड़े कूलर, पंखे और शीतल जल की समुचित व्यवस्था की गई है.

मेले में तैनात है पुलिस

मंदिर कमेटी के गार्ड श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था में लगातार सहयोग कर रहे हैं. वहीं, थाना अधिकारी पवन चौबे पुलिस जाप्ते के साथ मेले की सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं.

खाटू श्याम जी की नगरी में हर महीने लगने वाला ये मासिक मेला श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है. विशेष रूप से हर एकादशी पर यहां लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं. देशभर से आने वाले श्रद्धालु निशान यात्रा निकालते हुए बाबा के जयकारों के साथ मंदिर आते और दर्शन करते हैं.

आकर्षक रोशनी और फूलों से सजा मंदिर

साथ ही मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया जाता है. भक्त बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं. साथ ही मेले में भजन संध्या, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है. स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी यह मेला आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan: RPSC ने RAS-2026 में निकाली बंपर भर्ती, जानें कितने पदों पर भर्ती

ट्रेंडिंग न्यूज़

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

गर्मी में सुस्त शरीर को रखेगा ताजा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, एक खा लिया तो बार-बार करेगा मन!

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

राजस्थान के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

रेगिस्तान की रेत में मिला ‘सफेद गोल्ड’ का भंडार, राजस्थान में गैस की नई खोज ने बदली तस्वीर!

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

ट्रक से भिड़ी क्रूजर, पलभर में सड़क पर बिछ गई लाशें… पढ़ें जयपुर हाईवे हादसे की दर्दनाक कहानी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

आसाराम की अपील खारिज, उम्रकैद जारी… हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

राजस्थान में सोने के साथ चांदी की भी डूबी नैया, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट?

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

REET Mains Result 2026: क्या आज जारी होगा राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट? जानें भर्ती बोर्ड का ताजा अपडेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

Anu Meena Death Case: व्हाट्सएप चैट्स ने खोले राज, अनू ने लिखा-मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी...

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

जयपुर में प्रताप नगर में कब्रिस्तान विवाद पर बवाल! हजारों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च

नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, राजस्थान का संस्कार, इस गर्मी में मटका जरूर रखें

Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, जीजा ने साले पर चाकू से किया हमला, साढ़ू भी हुआ घायल

रूह कंपा देगी अनु मीणा की एक-एक लाइन! पढ़ें आखिरी मैसेज

Rajasthan Weather: धौलपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश का अलर्ट!

क्या है जानलेवा बीमारी इबोला के लक्षण?

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान में मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव!

कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Tags:
khatu shyam ji
sikar news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

Bikaner news
2

PM मोदी के 12 वर्षों को मदन राठौड़ ने बताया 'स्वर्णिम काल', विपक्ष के आरोपों पर दिया करारा जवाब

Rajasthan politics
3

गोविंददेवजी और मोती डूंगरी में फव्वारों के बीच कूल-कूल मोड में भगवान

Jaipur news
4

Jaipur News: मां-बेटे की जंगल में फाइट! वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Jaipur news
5

भैराणा धाम में उमड़ा जनसैलाब! हनुमान बेनीवाल की महापंचायत ने बढ़ाया सियासी पारा

dudu news