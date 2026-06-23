/Khatu Shyam Ji: 25 जून से शुरू होगा विशाल मेला, सतरंगी फूलों और ड्राई-फ्रूट्स से होगा श्रृंगार

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Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूधाम में बाबा श्याम का दो दिवसीय मासिक मेला 25 जून से प्रारंभ होगा.
इस बार मेला निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आयोजित होने के कारण देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. मेले को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी एवं प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है.
बाबा श्याम का विशेष एवं मनमोहक श्रृंगार
श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान एवं थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित दर्शन उपलब्ध कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. दर्शन पंक्तियों, प्रवेश एवं निकास मार्ग, पेयजल, छाया, चिकित्सा और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है.
मंदिर कमेटी और प्रशासन आपसी समन्वय से व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हैं. निर्जला एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का विशेष एवं मनमोहक श्रृंगार किया जाएगा.
दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए सतरंगी फूलों और ड्राई-फ्रूट्स
दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए सतरंगी फूलों और ड्राई-फ्रूट्स से बाबा का भव्य श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा. भक्तों को अलौकिक दर्शन कराने के लिए मंदिर परिसर को भी विशेष रूप से सजाया जाएगा.
श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल, आरएसी जवान, होमगार्ड्स और निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी.
वहीं, लगभग 260 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी. यातायात व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
मेला प्रारंभ होते ही खाटूधाम बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठेगा और पूरी नगरी भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आएगी. निर्जला एकादशी के इस विशेष अवसर पर खाटूधाम एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का विशाल संगम बनेगा.
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