Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /Khatu Shyam Ji: 25 जून से शुरू होगा विशाल मेला, सतरंगी फूलों और ड्राई-फ्रूट्स से होगा श्रृंगार

Khatu Shyam Ji: 25 जून से शुरू होगा विशाल मेला, सतरंगी फूलों और ड्राई-फ्रूट्स से होगा श्रृंगार

खाटूश्यामजी धाम में 25 जून से दो दिवसीय मासिक मेले का आयोजन होगा. निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आयोजित इस मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. बाबा श्याम का श्रृंगार दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए सतरंगी फूलों एवं ड्राई-फ्रूट्स से किया जाएगा. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 23, 2026, 05:35 PM|Updated: Jun 23, 2026, 05:35 PM
Khatu Shyam Ji: 25 जून से शुरू होगा विशाल मेला, सतरंगी फूलों और ड्राई-फ्रूट्स से होगा श्रृंगार
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूधाम में बाबा श्याम का दो दिवसीय मासिक मेला 25 जून से प्रारंभ होगा.

इस बार मेला निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आयोजित होने के कारण देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. मेले को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी एवं प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाबा श्याम का विशेष एवं मनमोहक श्रृंगार

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान एवं थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित दर्शन उपलब्ध कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. दर्शन पंक्तियों, प्रवेश एवं निकास मार्ग, पेयजल, छाया, चिकित्सा और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है.

मंदिर कमेटी और प्रशासन आपसी समन्वय से व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हैं. निर्जला एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का विशेष एवं मनमोहक श्रृंगार किया जाएगा.

दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए सतरंगी फूलों और ड्राई-फ्रूट्स

दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए सतरंगी फूलों और ड्राई-फ्रूट्स से बाबा का भव्य श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा. भक्तों को अलौकिक दर्शन कराने के लिए मंदिर परिसर को भी विशेष रूप से सजाया जाएगा.

श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल, आरएसी जवान, होमगार्ड्स और निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी.

वहीं, लगभग 260 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी. यातायात व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

मेला प्रारंभ होते ही खाटूधाम बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठेगा और पूरी नगरी भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आएगी. निर्जला एकादशी के इस विशेष अवसर पर खाटूधाम एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का विशाल संगम बनेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अजमेर के NEET परीक्षा केंद्र पर धार्मिक पोशाक में पहुंचे अभ्यर्थी को रोकने का मामला, निष्पक्ष जांच की मांग

ट्रेंडिंग न्यूज़

झुंझुनूं में वॉलीबॉल खेलकर लौट रहे युवक पर चाकू से हमला, मची अफरा-तफरी

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

बाड़मेर में नर्सिंगकर्मियों का अनोखा आंदोलन, सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर हुआ यज्ञ

अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट में महा गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, अगले 3 घंटे रहेंगे खतरनाक बदलाव

एक साल में राजस्थान को 12 ट्रेनों की सौगात, नई ट्रेनें 100 फीसदी फुल !

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

डीडवाना में प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की मौत मामले में अपडेट, प्रशासन-परिजनों में बनी सहमति

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

राजस्थान रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

राजस्थान में 23 जून को इन जिलों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Churu: जीण माता मंदिर के पास पड़ा था किसान का शव, गले पर मिला कपड़ा और निशान

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

दिल्ली में शेखावाटी की किस्मत बदलने वाली महाबैठक, यमुना जल समझौते पर आ सकता है बड़ा फैसला

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

पाकिस्तान बुलाने की थी तैयारी, बबीता के मोबाइल से मिले संदिग्ध चैट और नंबर, जैश नेटवर्क से जुड़े मिले सबूत

'गधे-घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, वैसे MLA-MP बिक रहे हैं' - अशोक गहलोत

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

Kotputli: भीषण सड़क हादसे में चाचा-भतीजी की मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, पुलिस से हाथापाई और एम्बुलेंस में तोड़फोड़

TAGS:
Khatu Shyamji
Sikar news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान ANTF की बड़ी कार्रवाई, 7 साल से फरार 25 हजार का इनामी तस्कर केरल से गिरफ्तार
Jaipur News
2
Khatu Shyamji
3
Rajasthan Weather
4
Jodhpur News
5
Tonk news