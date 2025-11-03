खाटूश्यामजी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, तीन दिन में लाखों भक्तों ने किए बाबा श्याम के दर्शन

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले में खाटूश्यामजी में दो दिवसीय बाबा श्याम के कार्तिक शुक्ल महोत्सव में इस बार भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा. देशभर से आए भक्तों ने दशमी से लेकर द्वादशी तक बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी में दो दिवसीय बाबा श्याम के कार्तिक शुक्ल महोत्सव में इस बार भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा. देशभर से आए भक्तों ने दशमी से लेकर द्वादशी तक बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई. श्री श्याम मंदिर कमेटी की गणना के अनुसार, तीन दिन में कुल 5,59,770 श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए.
दशमी को 94,015 भक्तों ने दर्शन किए. एकादशी को श्रद्धा चरम पर रही. इस दिन 3,15,000 भक्तों ने बाबा के दरबार में शीश नवाया. वहीं द्वादशी को श्याम मंदिर के पट बंद होने तक 1,50,755 श्रद्धालु बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए. मेला क्षेत्र में भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्थाएं कीं.
दर्शन व्यवस्था से लेकर यातायात नियंत्रण तक हर व्यवस्था पर नजर रखी गई. वहीं बाबा श्याम के जयकारों से पूरी खाटू नगरी भक्तिमय रही. मंदिर कमेटी ने बताया कि इस बार दर्शन संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक रही. बढ़ती श्रद्धा के बीच बाबा श्याम के अलौकिक श्रृंगार और रात्रि आरती के समय श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला.
सीकर जिले की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने टूटी हुई सड़कों की मरमत के लिए निर्देश दिए.
स्वास्थ्य बिजली पेयजल की समस्या को लेकर भी बैठक में अधिकारियों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए. अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि अगली बैठक में विभागों की प्रगति की पुनः समीक्षा की जाएगी. इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना शर्मा विद्युत, पीडब्ल्यूडी, सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
