खाटू श्याम जी में गंदगी से बिगड़े हालात, दर्शन मार्ग पर भरा नालियों का गंदा पानी

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम की धार्मिक नगरी इन दिनों गंदगी और अव्यवस्थाओं से जूझ रही है. कस्बे के प्रमुख दर्शन मार्ग पर नालियों का गंदा पानी भर जाने से पूरा मार्ग जलमग्न हो गया है.

हालात ऐसे हैं कि श्रद्धालुओं को मजबूरी में गंदे पानी से होकर ही बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाना पड़ रहा है. गंदगी और बदबू के कारण न केवल बाहर से आए श्रद्धालु बल्कि स्थानीय आमजन भी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं.

लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है जबकि खाटूश्यामजी देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां आए भक्तों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

निवर्तमान पार्षद ललिता सोनी ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया गया लेकिन बड़े नालों के अवरुद्ध होने के कारण समस्या बार-बार विकराल रूप ले रही है.

स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन श्रद्धालुओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है. यदि जल्द ही नालियों की सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में हालात और भी बदतर हो सकते हैं.

वहीं, लोगों का आरोप है कि इस समस्या के बारे में कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को बताया गया लेकिन न तो स्थायी समाधान निकाला गया और न ही सफाई व्यवस्था में कोई सुधार हुआ. धार्मिक नगरी होने के बावजूद भी स्वच्छता को लेकर बरती जा रही लापरवाही बरती जा रही है.

बता दें कि अगले महीने खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला है, जो 11 से 12 दिन चलने वाला है. इस दौरान खाटू नगरी में हर साल की तरह इस साल भी भक्तों की भारी भीड़ आएगी. फाल्गुन मेला खाटू नगरी के लोगों और बाबा श्याम के भक्तों के लिए एक बड़ा उत्सव है. कहते हैं कि इस दौरान मांगी गई कोई मन्नत बाबा खाली नहीं जाने देते हैं. वे अपने भक्तों की झोली जरूर भरते हैं.

वहीं, ऐसे में गंदगी और अव्यवस्थाओं की वजह से भक्तों की परेशानी हो सकती है. मेले के दौरान मंदिर से लेकर हर रास्ते पर लोग ही लोग देखने को मिलते हैं. ऐसे में अब सवाल ये है कि गंदगी को लेकर प्रशासन कब जागेगा? और कब आमजन और श्रद्धालुओं को इस समस्या से राहत मिलेगी?

