Khatu Shyam Ji:  राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण श्री श्याम मंदिर कमेटी लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से करवाएगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Feb 21, 2026, 08:37 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 08:37 PM IST

खाटू श्याम जी में 10 करोड़ की लागत से बनेगा सरकारी स्कूल, नवीन भवन का किया गया शिलान्यास

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने की पहल के तहत पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का विधिवत शिलान्यास किया गया.

इस अत्याधुनिक विद्यालय भवन का निर्माण श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा. शनिवार को विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्तिसिंह चौहान ने सपत्नीक पूजा-अर्चना कर नवीन भवन की आधारशिला रखी. वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आचार्य धर्मेंद्र शर्मा ने विधिवत पूजा संपन्न करवाई.

ये लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, ईओ ओमप्रकाश चौधरी, प्रधानाचार्य बनवारीलाल कुमावत, श्याम सुंदर शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने भी नींव रखकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. जानकारी के अनुसार, आधारशिला रखे जाने के साथ ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष शर्मा, विकास शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे.

आधुनिक सुविधाओं से होगा युक्त

अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस नए विद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा और शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आधुनिक तकनीक, उन्नत प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम और खेल सुविधाओं से लैस होगा.

बता दें कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल खाटूधाम में लखदातार बाबा श्याम के 8 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं. पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है.

मेले की सभी व्यवस्थाएं हुई पूरी
श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा मेले की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं. मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि श्याम मंदिर सहित मेले की सभी तैयारियां सुव्यवस्थित रूप से पूरी कर ली गई हैं. भक्तों की सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए विशेष कतार प्रबंधन, बैरिकेडिंग, पेयजल, चिकित्सा शिविर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

बाबा श्याम के जयकारों से गूंजा खाटूधाम

मेले के शुभारंभ अवसर पर बाबा श्याम का मनमोहक श्रृंगार विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों से किया गया है. श्याम दरबार को 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक मूर्तियों से सजाया गया है. श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग मूर्तियों के दर्शन करते हुए मंदिर में प्रवेश कर बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं. बाबा श्याम के जयकारों से पूरा खाटूधाम गूंजायमान हो रहा है.

