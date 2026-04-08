Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, SP प्रवीण नायक नुनावत ने किया खुलासा

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस टीम ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले का खुलासा करते हुए सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लालचंद, रामवतार, प्रहलाद सहाय और राहुल कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन चोरी के वाहन भी बरामद किए हैं. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खाटूश्यामजी और दांतारामगढ़ क्षेत्र में वाहन चोरी की पांच वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है. गिरोह लंबे समय से सक्रिय होकर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था.

फिलहाल खाटूश्यामजी थाना पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं. एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि सीकर जिले में पिछले कुछ दिनों से वाहन चोरी हो रहे थे. वाहन चोरी की घटना की रोकथाम के लिए स्पेशल टीम का गठन कर इस मामले के टास्क में लगाया था.

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खाटूश्यामजी पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में खाटू श्याम जी के दातारामगढ़ थाना इलाके में पांच वाहन चोरी की वारदात भी कबूल की है. पुलिस ने आरोपियों के घर के आसपास से भी कई वाहन जप्त किए हैं, जिनके बारे में भी पूछताछ कर जांच की जा रही है कि वाहन चोरी के तो नहीं है.

एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे हैं, जिनमें से रामवतार नामक आरोपी के खिलाफ पहले से बहुत सारे वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि चोरी की वारदात करने वाली गैंग में सिर्फ ये चार आरोपी ही है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामले में भी पूछताछ कर रही है.

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