खाटू श्याम जी पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, पैदल यात्रा कर आए भक्तों के साथ भजनों पर किया डांस

सीकर जिले के खाटू श्यामजी में विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में केबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा खाटूधाम पहुंचे, जहां उन्होंने पैदल यात्रा कर आए भक्तों के साथ भजनों पर झूमें.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्यामजी में विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में शनिवार को भारी भक्ति भाव देखने को मिला. राजस्थान सरकार के केबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा खाटूधाम पहुंचे, जहां उन्होंने पैदल यात्रा कर आए श्रद्धालुओं के साथ नृत्य किया और उनका उत्साह बढ़ाया.
सवाई माधोपुर नगर परिषद के पूर्व उपसभापति राजेश गोयल अपने समर्थकों के साथ लगभग 280 किलोमीटर की पदयात्रा कर खाटू पहुंचे. यह यात्रा 26 नवंबर को सवाई माधोपुर से शुरू हुई थी. यात्रा का उद्देश्य बाबा श्याम से मनोकामना कर धन्यवाद अर्पित करना था.
कोटपूतली धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम के बाद छप्पन भोग की भव्य झांकी सजाकर सभी बाबा श्याम के दरबार पहुंचे. मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई और 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया.
इस मौके पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का स्वागत किया. डॉ. मीणा ने पदयात्रियों के हौसले की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी यात्राएं समाज में आस्था और एकता का संदेश देती हैं. राजेश गोयल ने बताया कि उन्होंने डॉ. मीणा की चुनावी जीत की कामना के लिए बाबा श्याम से प्रार्थना की थी और विजय मिलने के बाद धन्यवाद स्वरूप यह पदयात्रा की गई.
बता दें कि खाटू श्याम जी इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे हारे का सहारा कहे जाते हैं और कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, वे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे, जिन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण को दान कर दिया था. इसके बाद, श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में 'श्याम' नाम से पूजे जाएंगे और उनके भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे.
