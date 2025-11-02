Khatu Shyam Ji: रींगस रेलवे स्टेशन पर दिखी भारी भीड़, रेल ट्रैक पर उतर आए श्याम भक्त

Khatu Shyam Ji: विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के जन्मोत्सव के बाद अपने घरों को लौटने के लिए हजारों की संख्या में श्याम श्रद्धालु रींगस रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेनें कम होने से स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल है. सुबह से लेकर दोपहर तक दिल्ली और रेवाड़ी की दिशा में एक भी ट्रेन नहीं चलने से भक्तों को घंटों स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है.

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिल्ली रेवाड़ी रूट की ट्रेनों के संचालन नहीं होने से श्रद्धालु परेशान हैं. हालात इतने बिगड़ गए कि कई भक्त रेल ट्रैक पर उतर आए और लाइन के किनारे बैठकर ट्रेनों का इंतजार करने लगे. इस दौरान रेलवे स्टेशन पर हादसे की आशंका बनी हुई है.

निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल ने श्रद्धालुओं की मुसीबत और बढ़ा दी है. बसें बंद होने से यात्रियों का पूरा दबाव रेलवे स्टेशन पर आ गया. स्टेशन पर भीड़ इतनी अधिक थी कि प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन रोड तक भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं.

रेलवे प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर महीने मासिक मेले के बाद यही स्थिति बनती है, लेकिन रेलवे प्रशासन अब तक इससे निपटने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाया है.

भक्तों ने मांग की है कि रींगस से दिल्ली और रेवाड़ी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं ताकि यात्रियों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

बता दें कि देवउठनी एकादशी पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया. रात 12 बजे जन्मोत्सव का समय होते ही भक्तों ने 'हैप्पी बर्थडे बाबा श्याम' के जयकारों के साथ आतिशबाजी कर आसमान रोशन कर दिया. मंदिर को फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया. बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया गया. लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कि. प्रशासन और मंदिर कमेटी ने दर्शन व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम किए गए.

