खाटू श्याम जी में हुआ भीषण सड़क हादसा, एक बच्ची की मौके पर हुई मौत

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में देर रात्रि दांतारामगढ़ रोड स्थित पुजारी कृषि फार्म के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया.

इस हादसे में कुरुक्षेत्र से बाबा श्याम के दर्शन को आई एक स्कूली छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक अध्यापक, एक अन्य छात्रा और बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुरुक्षेत्र से आई स्कूली बस की छात्राएं, चालक और अध्यापक दर्शन के बाद वापस बस की ओर पैदल जा रहे थे.

अंधेरे में रास्ता भटकने के कारण वे दांतारामगढ़ रोड पर पहुंच गए. इसी दौरान तेज गति से आए एक अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हादसे में 15 वर्षीय पायल की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. हालत गंभीर प्रधानाचार्य अशोक शर्मा 55 वर्ष कुरूक्षेत्र हरियाणा, अंजना 22वर्ष और ड्राइवर जयकरण 50वर्षको सीकर रेफर किया गया है.

मृतक छात्रा पायल का शव खाटू श्याम जी मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुट गई है और मामले की जांच की जा रही है.

बता दें कि नववर्ष के अवसर पर खाटू श्याम जी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. श्याम बाबा के जयकारों से रींगस रेलवे स्टेशन गूंज रहा है. स्टेशन परिसर श्याम भक्तों से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है. देश के कोने-कोने से श्रद्धालु रींगस पहुंचकर खाटू धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

यात्रियों की सुविधा के लिए 24 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे दर्शनार्थियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो. प्लेटफार्मों पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात कर यात्रियों को मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. एएसआई मुकेश सैनी के नेतृत्व में जीआरपी पुलिस बल रींगस रेलवे स्टेशन पर तैनात है. स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म व ट्रेनों में सतत निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

जीआरपी थानाधिकारी श्रीचंद ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. भीड़ प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर और यात्रियों की मदद के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है. नववर्ष पर श्याम बाबा के दर्शन की आस्था के चलते रींगस रेलवे स्टेशन श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन का अनूठा संगम बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-