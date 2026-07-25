/Khatu Shyam Ji: देवशयनी एकादशी पर रींगस की सड़कें हुईं जाम, घंटों फंसे श्रद्धालु

Khatu Shyam Ji: देवशयनी एकादशी पर खाटूश्यामजी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का असर रींगस शहर की यातायात व्यवस्था पर साफ दिखाई दिया. सुबह से ही शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और चौराहों पर लंबा जाम लगा रहा.

हालात ऐसे रहे कि खाटूश्यामजी की ओर जाने वाले वाहन कई स्थानों पर रेंग-रेंग कर आगे बढ़ते नजर आए, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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लाखों श्रद्धालुओं की आवक

खाटूश्यामजी में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की आवक के बीच रींगस शहर में प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन नजर नहीं आया. शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता गया और जाम की स्थिति बनी रही.

सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें

सुबह से ही सिटी बस स्टैंड, मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, मिल तिराहा और अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. स्थिति को और अधिक गंभीर बनाने का कारण बाइपास पुलिया पर चल रहा सड़क निर्माण कार्य भी रहा. पुलिया पर निर्माण कार्य के चलते भारी वाहनों को शहर के अंदर से होकर निकाला जा रहा है, जिससे पहले से व्यस्त सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया.

भारी वाहनों और श्रद्धालुओं के वाहनों के एक साथ आने से कई स्थानों पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि देवशयनी एकादशी जैसे बड़े धार्मिक अवसर पर पहले से व्यापक ट्रैफिक प्लान लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन शहर में ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आई.

जाम के कारण घंटों तक इंतजार

वहीं, ट्रैफिक पुलिस में पर्याप्त नफरी नहीं होने के कारण भी यातायात नियंत्रण प्रभावित रहा और कई स्थानों पर पुलिसकर्मी सीमित संसाधनों के साथ व्यवस्था संभालते दिखाई दिए. श्रद्धालुओं को जाम के कारण घंटों तक वाहनों में इंतजार करना पड़ा. कई जगह एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को भी निकलने में कठिनाई हुई.

लोगों का कहना है कि आगामी मेलों और बड़े आयोजनों को देखते हुए रींगस शहर के लिए स्थायी और प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन योजना बनाना आवश्यक है, ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े.