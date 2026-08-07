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भारी बारिश में भी नहीं टूटी आस्था: महाराष्ट्र से 840 महिलाएं कर रहीं पदयात्रा और बारां का युवक कर रहा पेट पलायन

सीकर में रींगस से खाटू श्याम जी जाने वाले मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव और कीचड़ के कारण श्याम भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. महाराष्ट्र से आई करीब 840 महिला श्रद्धालु पदयात्रा कर रही हैं, जिन्हें गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 07, 2026, 02:34 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 03:43 PM IST
भारी बारिश में भी नहीं टूटी आस्था: महाराष्ट्र से 840 महिलाएं कर रहीं पदयात्रा और बारां का युवक कर रहा पेट पलायन
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस से खाटू श्याम जी जाने वाले मुख्य मार्ग पर जगह-जगह जलभराव और कीचड़ ने श्याम भक्तों की परेशानी बढ़ा दी है.

मार्ग पर जमा गंदे पानी के बीच से श्रद्धालुओं को पदयात्रा करनी पड़ रही है. ऐसे में स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं और दावों की पोल खुलती नजर आ रही है.

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840 महिलाएं कर रही रींगस से खाटू श्याम जी पदयात्रा

महाराष्ट्र से करीब 840 महिलाएं रींगस से खाटू श्याम जी की पदयात्रा कर रही हैं. पदयात्रा के दौरान उन्हें मार्ग में जगह-जगह भरे गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है. श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा श्याम के दर्शन के लिए वे लंबी दूरी तय करके पहुंचे हैं, लेकिन रास्ते में प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रास्ते की बदहाल स्थिति के बावजूद भी बारां निवासी वीरेंद्र प्रजापति जलभराव वाले रास्ते के बीच से पेट पलायन करता नजर आया.

जलभराव के साथ मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं. इससे पैदल यात्रियों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पानी भरा होने के कारण गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है.

देशभर से खाटू श्याम जी आते हैं भक्त

श्रद्धालुओं ने कहा कि खाटू श्यामजी में बड़ी संख्या में देशभर से भक्त पहुंचते हैं. ऐसे में रींगस-खाटू मार्ग पर जल निकासी और साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी है. जलभराव, कीचड़ और गंदगी ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मार्ग से पानी की निकासी करवाने, कीचड़ हटाने और सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है.

सीकर में दिनभर उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को गुरुवार रात बड़ी राहत मिली. बीती रात होते ही सीकर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई. करीब 10 मिनट तक हुई झमाझम बारिश से सीकर शहर सहित आसपास के इलाकों की सड़कों पर पानी बहने लगा.

बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया और तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली. लंबे समय बाद हुई इस बारिश का लोगों ने भी आनंद लिया. वहीं, बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे. किसानों का कहना है कि इस बारिश से खरीफ फसलों को फायदा मिलेगा और अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ी है. बारिश से खेतों में नमी बढ़ने के साथ फसलों की बढ़वार को भी बल मिलेगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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