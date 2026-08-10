/खाटूश्यामजी में अस्पताल के भवन बनाने की मांग, दो घंटे तक रहा चक्काजाम

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में सांवलपुरा रोड पर नवीन उपजिला अस्पताल भवन निर्माण की मांग को लेकर चल रहा धरना सोमवार को छठे दिन भी जारी रहा. अस्पताल भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे रहे.

अलोदा तिराहे पर चक्काजाम

Add Zee News as a Preferred Source

इसी दौरान धरनार्थियों ने अलोदा तिराहे पर चक्काजाम कर दिया, जिससे बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं और दांता रामगढ़ जाने वाले रास्ते सहित राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा. चक्काजाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई.

सूचना पर तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार कुमावत व डीवाईएसपी राजेश कुमार जांगिड़ मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और धरनार्थियों से समझाइश की. वहीं, एसडीएम अमृता खंडेलवाल, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार कुमावत एवं ईओ सहदेव दान चारण ने भी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की.

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

अधिकारियों ने समझाइश की, उसके बाद धरनार्थियों ने श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए करीब दो घंटे तक चले चक्काजाम के बाद अधिकारियों की समझाइश और श्रद्धालुओं के हित को देखते हुए धरनार्थियों ने जाम खोल दिया. इसके बाद यातायात सुचारू हुआ. धरनार्थियों ने अस्पताल भवन निर्माण शुरू करवाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम अमृता खंडेलवाल को सौंपा.

धरनार्थियों का कहना है कि सांवलपुरा रोड पर प्रस्तावित नवीन उपजिला अस्पताल भवन का निर्माण जल्द शुरू किया जाए. अस्पताल भवन निर्माण की मांग को लेकर पिछले छह दिनों से लगातार धरना दिया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है.

जेल भरो आंदोलन

इधर, किसान-मजदूरों से जुड़े संगठनों की ओर से आज सीकर जिला मुख्यालय पर जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया. इस दौरान सांसद अमराराम सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने गिरफ्तारी दी. आंदोलन को लेकर पिछले कई दिनों से गांव-गांव जनसंपर्क और बैठकें कर लोगों से बड़ी संख्या में सीकर पहुंचने की अपील की जा रही थी.

आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे. यह लोग सबसे पहले माकपा कार्यालय के बाहर सभा में शामिल हुए और यहां से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों और मजदूरों की मांग उठाई. सांसद अमराराम ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और मजदूरों के अहित का काम कर रही है. किसान अपनी मांगो को लेकर लड़ाई कर रहा है लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है.