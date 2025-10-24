Sikar News: खाटूश्यामजी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत, एक और बड़ी सुविधा हुई एड

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को अब लंबे जाम से निजात मिलेगी. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शाहपुरा एनएच-52 से 52 बीघा पार्किंग तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 33 फीट चौड़ा नया सड़क मार्ग तैयार किया है. यह मार्ग विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले दिनों में भक्तों के लिए उपयोगी होगा.

विशेष अवसरों पर उपयोगी

यह नया सड़क मार्ग शनिवार, रविवार, एकादशी, द्वादशी, बाबा श्याम के जन्मोत्सव और वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले जैसे खास मौकों पर भक्तों के आवागमन के लिए बनाया गया है. इससे मण्डा रोड पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलेगी. प्रशासन ने हालिया समीक्षा बैठक में निर्णय लिया कि इस मार्ग पर केवल छोटे वाहन ही प्रवेश और निकास कर सकेंगे, जबकि बड़े वाहन और बसें मण्डा रोड से ही खाटूश्यामजी पहुंचेंगी. यह व्यवस्था मुख्य मार्ग पर यातायात को सुचारू रखेगी.

सुगम यात्रा: पार्किंग तक आसान पहुंच

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, नई सड़क से श्रद्धालुओं को पार्किंग तक पहुंचने और वापसी में सुविधा होगी. पहले भक्तों को जाम में घंटों फंसना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें तेज और सुविधाजनक आवागमन का अनुभव होगा. यह कदम खाटूश्यामजी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उठाया गया है, जहां प्रतिवर्ष लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं.

स्थानीय और भक्तों के लिए राहत

स्थानीय निवासियों और दूर-दराज से आने वाले श्याम भक्तों के लिए यह नया मार्ग बड़ी राहत लेकर आएगा. प्रशासन ने स्वीकार किया कि पहले कई प्रयासों के बावजूद यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा था. लेकिन 33 फीट चौड़े शाहपुरा से 52 बीघा पार्किंग तक के नए मार्ग के निर्माण से अब जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं का अनुभव बेहतर होगा.

