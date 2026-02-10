खाटू श्याम जी में मेले से पहले हुआ विवाद, SHO ने युवक पर लगाया गाली-गलौज की और हाथापाई का आरोप

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में 21 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले खाटू श्याम जी मेले से पहले कस्बे में अव्यवस्थाओं को लेकर विवाद सामने आया है. आज खाटूश्यामजी के मोदी चौक मार्ग पर भीड़ नियंत्रण के लिए लोहे का गेट लगाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच तनाव हो गया.

इसी दौरान थाना प्रभारी (SHO) पवन कुमार चौबे द्वारा एक युवक के साथ सख्ती करने का वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

स्थानीय लोगों ने किया विरोध

जानकारी के अनुसार, मेला शुरू होने से पहले सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से मोदी चौक मार्ग पर गेट लगाया जा रहा था. इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.

विरोध बढ़ने पर मौके पर SHO पवन कुमार चौबे अपनी टीम के साथ पहुंचे. पुलिस का आरोप है कि विरोध कर रहे कुछ लोगों ने गाली-गलौज की और हाथापाई पर उतर आए.

तेज आवाज में बहस

पुलिस के मुताबिक, स्थिति बिगड़ने पर SHO पवन कुमार चौबे ने तेज आवाज में बहस कर रहे एक युवक को कॉलर धक्का दिया, जिससे वह नीचे गिर गया. इस दौरान हेड कांस्टेबल राहुल ने बीच-बचाव किया, घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया. वहीं, SHO पवन कुमार चौबे का कहना है कि पुलिस के साथ अभद्र भाषा और हाथापाई की कोशिश की गई, ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्ती करनी पड़ी.

आठ दिवसीय वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला

सीकर जिले के खाटूश्यामजी में बाबा श्याम का आठ दिवसीय वार्षिक लक्खी फाल्गुनी मेले को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने तैयारियों को युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है. नगर पालिका प्रशासन द्वारा मेले से पहले अस्थाई अतिक्रमण हटाने, नाली निर्माण, सफाई व्यवस्था और सड़क निर्माण का कार्य जोरों पर जारी है. अधिशासी अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं.

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर क्षेत्र में जगह-जगह डिजिटल सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं. वहीं, करीब 40 एलईडी लाइटें भी स्थापित की जा रही हैं ताकि रात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. अस्थाई अतिक्रमण हटाने को लेकर 20 कर्मचारियों की विशेष टीम लगातार अलर्ट मोड पर है. प्रशासन का उद्देश्य है कि मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकें.

