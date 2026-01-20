Khatu Shyam Ji: बसंत पंचमी को लेकर खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने लिया बड़ा फैसला

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने बसंत पंचमी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. ऐसे में अगर आपको इस दिन खाटू श्याम जी आने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर जरूर पढ़ लें.
Trending Photos
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने बसंत पंचमी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बसंत पंचमी को लेकर इस पर्व की तैयारियां की जा रही हैं. दूसरी ओर, बसंत पंचमी को लेकर सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर बहुत तरह की अफवाहें फैल रही थीं. इस पर ही मंदिर कमेटी ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए सभी अफवाहों को गलत बताया है.
श्री श्याम मंदिर कमेटी ने कहा कि बसंत पंचमी पर बाबा का वस्त्र बाघा बदलने की परंपरा है. इसके बाद उसकी कतरनों को भक्तों में बांटा जाता है. इसको लेकर की जानकारी दी गई कि बसंत पंचमी के दिन खाटू श्याम नगरी में पीला वस्त्र बांटने की कोई परंपरा नहीं है और ना ही बसंत पंचमी यानी 23 जनवरी को पीला वस्त्र बांटने का कोई कार्यक्रम है. ऐसे में भक्त सोशल मीडिया पोस्ट से फैलाई जा रही अफवाहों से बचें और ना ही उन्हें आगे बढ़ाएं.
केसरियां रंग
बता दें कि साल में केवल एक बार बसंत पंचमी के दिन श्याम बाबा के अंत वस्त्र बदला जाता है, जिसको 'बाघा' कहते हैं. बाघा केसरियां रंग का होता है और ये बाबा के गले से लिपटा हुआ होता है. बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम को पीले रंग से सजाया जाता है, जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है. हर साल बंसत पंचमी के दिन ये बदला जाता है.
श्याम बाबा से लिपटा रहता ये कपड़ा
कहते हैं कि खाटू श्याम के गले में साल भर लिपटा रहने वाला यह केसरिया वस्त्र बाघा को गले से उतारने के बाद इसको श्रद्धालुओं को कतरने के रूप में बांटा जाता है लेकिन यह कब किया जाता है इसका फैसला मंदिर कमेटी करती है.
बाबा श्याम का फाल्गुन मेला
बता दें कि आने वाले माह में खाटू नगरी में बाबा श्याम का फाल्गुन मेला लगने वाला है, जिसको लेकर खूब तैयारियां की जा रही हैं. ये मेला 10 से 11 दिन के लिए लगता है. इस दौरान यहां आपको भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!