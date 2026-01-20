Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Khatu Shyam Ji: बसंत पंचमी को लेकर खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने लिया बड़ा फैसला

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने बसंत पंचमी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. ऐसे में अगर आपको इस दिन खाटू श्याम जी आने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर जरूर पढ़ लें. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 20, 2026, 03:50 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 03:50 PM IST

Trending Photos

आधार की तरह जरूरी हुआ ABHA कार्ड, जानिए क्यों सरकार कर रही अनिवार्य
7 Photos
do you know

आधार की तरह जरूरी हुआ ABHA कार्ड, जानिए क्यों सरकार कर रही अनिवार्य

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले! CM किसान सम्मान निधि में बढ़ेगी रकम, सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा
6 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले! CM किसान सम्मान निधि में बढ़ेगी रकम, सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा

राजस्थान में बसंत पंचमी के दिन क्यों बंद रहते हैं स्कूल-कॉलेज?
7 Photos
Basant Panchami 2026

राजस्थान में बसंत पंचमी के दिन क्यों बंद रहते हैं स्कूल-कॉलेज?

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बादल गरजने के साथ होगी बारिश
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बादल गरजने के साथ होगी बारिश

Khatu Shyam Ji: बसंत पंचमी को लेकर खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने लिया बड़ा फैसला

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने बसंत पंचमी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बसंत पंचमी को लेकर इस पर्व की तैयारियां की जा रही हैं. दूसरी ओर, बसंत पंचमी को लेकर सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर बहुत तरह की अफवाहें फैल रही थीं. इस पर ही मंदिर कमेटी ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए सभी अफवाहों को गलत बताया है.

श्री श्याम मंदिर कमेटी ने कहा कि बसंत पंचमी पर बाबा का वस्त्र बाघा बदलने की परंपरा है. इसके बाद उसकी कतरनों को भक्तों में बांटा जाता है. इसको लेकर की जानकारी दी गई कि बसंत पंचमी के दिन खाटू श्याम नगरी में पीला वस्त्र बांटने की कोई परंपरा नहीं है और ना ही बसंत पंचमी यानी 23 जनवरी को पीला वस्त्र बांटने का कोई कार्यक्रम है. ऐसे में भक्त सोशल मीडिया पोस्ट से फैलाई जा रही अफवाहों से बचें और ना ही उन्हें आगे बढ़ाएं.

केसरियां रंग
बता दें कि साल में केवल एक बार बसंत पंचमी के दिन श्याम बाबा के अंत वस्त्र बदला जाता है, जिसको 'बाघा' कहते हैं. बाघा केसरियां रंग का होता है और ये बाबा के गले से लिपटा हुआ होता है. बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम को पीले रंग से सजाया जाता है, जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है. हर साल बंसत पंचमी के दिन ये बदला जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

श्याम बाबा से लिपटा रहता ये कपड़ा
कहते हैं कि खाटू श्याम के गले में साल भर लिपटा रहने वाला यह केसरिया वस्त्र बाघा को गले से उतारने के बाद इसको श्रद्धालुओं को कतरने के रूप में बांटा जाता है लेकिन यह कब किया जाता है इसका फैसला मंदिर कमेटी करती है.

बाबा श्याम का फाल्गुन मेला
बता दें कि आने वाले माह में खाटू नगरी में बाबा श्याम का फाल्गुन मेला लगने वाला है, जिसको लेकर खूब तैयारियां की जा रही हैं. ये मेला 10 से 11 दिन के लिए लगता है. इस दौरान यहां आपको भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news