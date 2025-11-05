कार्तिक पूर्णिमा पर खाटू श्याम जी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, सतरंगी फूलों से सजा दरबार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में कार्तिक मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा श्याम के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. कार्तिक शुक्ल एकादशी से ही श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है.

बुधवार को पूर्णिमा पर दूर-दराज से आए लाखों श्याम भक्तों ने कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया. बाबा श्याम का दरबार सतरंगी फूलों से मनमोहक ढंग से सजाया गया, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना रहा.

श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष दर्शन व्यवस्थाएं की गईं. मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल व चिकित्सा की उत्तम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं.

सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन सतर्क दिखाई दिया. थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मुस्तैद रहा. वहीं भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था में स्वयंसेवकों ने सक्रिय भूमिका निभाई.

बाबा श्याम के जयकारों से पूरी खाटू नगरी गुंजायमान रही. कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होने के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में और अधिक देखने को मिली. आस्था, भक्ति और उल्लास से सराबोर खाटूधाम में भक्तों ने बाबा श्याम से सुख-समृद्धि की कामना की.

बता दें कि खाटू श्याम जी में बीते दिनों देशभर से आए भक्तों ने दशमी से लेकर द्वादशी तक बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई. श्री श्याम मंदिर कमेटी की गणना के अनुसार, तीन दिन में कुल 5,59,770 श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए.

इस दौरान दशमी को 94,015 भक्तों ने दर्शन किए, एकादशी पर 3,15,000 और द्वादशी को श्याम मंदिर के पट बंद होने तक 1,50,755 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए. मेला क्षेत्र में भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्थाएं थी.

