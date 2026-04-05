खाटू श्याम जी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़, सतरंगी फूलों से सजे बाबा श्याम

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में इन दिनों वार्षिक फाल्गुन मेले के बाद श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है. बाबा श्याम के दर्शन के लिए देशभर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.

भक्तजन लंबी कतारों में खड़े होकर भाव-विभोर होकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं. मंदिर में बाबा श्याम का सतरंगी फूलों से भव्य और मनमोहक श्रृंगार किया गया है. सजे धजे बाबा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए है. श्याम दर्शन के लिए श्रद्धालु तोरणद्वार, अस्पताल चौराहा, गढ़ धर्मशाला, 40 फीट चौड़ा रास्ता और 75 फीट मुख्य मेला ग्राउंड में बनाई गई कुल 14 कतारों से होकर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते भक्त बाबा की चौखट पर पहुंच शीश नवा रहे.

सुगम दर्शन की विशेष व्यवस्थाएं

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श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा सुगम दर्शन की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. बढ़ती गर्मी को देखते हुए भक्तों की सुविधा के लिये बड़े कूलर, पंखे और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे भक्तों को राहत मिल रही है.

सुरक्षा के मद्देनजर राव आनंद कुमार और पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके साथ ही मंदिर कमेटी के सुरक्षा गार्ड्स और सेवादार भी लगातार सेवाएं देकर व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए हुए हैं. श्रद्धा, सेवा और सुरक्षा के बीच बाबा श्याम के दरबार में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है.

कौन हैं खाटू श्याम जी ?

कहानियों के अनुसार, खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है, जो भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे हैं. बर्बरीक को कलयुग में कृष्ण के रूप में पूजा जाता है. खाटू श्याम जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है, जब मौसम सुहावना होता है. धार्मिक रूप से फाल्गुन माह (फरवरी-मार्च), शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी और शनिवार-रविवार को विशेष दर्शन माने जाते हैं.

खाटू श्याम जी से आते हुए लेकर आए ये चीजें

कहा जाता है कि खाटू श्याम की यात्रा से लौटते समय श्याम बाबा का प्रसाद , पवित्र मोरपंख, इत्र, बाबा का निशान और जल लाना बहुत शुभ माना जाता है. ये चीजें घर में सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और बाबा का आशीर्वाद लेकर आती हैं.

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