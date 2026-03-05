Zee Rajasthan
Khatu Shyam Ji: तिलक श्रृंगार के बाद खुला खाटू श्याम मंदिर, खुलते ही लगी भक्तों की भारी भीड़

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर के तिलक श्रृंगार के बाद पट खुले, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली.

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 05, 2026, 07:35 PM IST | Updated:Mar 05, 2026, 07:35 PM IST

Khatu Shyam Ji: तिलक श्रृंगार के बाद खुला खाटू श्याम मंदिर, खुलते ही लगी भक्तों की भारी भीड़

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे की धार्मिक नगरी में गुरुवार को बाबा श्याम के तिलक श्रृंगार के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए जैसे ही पट खुले बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा.

श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी
श्रद्धालुओं ने तिलक श्रृंगार के दिव्य दर्शन कर अपने परिवार और व्यापार की सुख-समृद्धि के लिए मनोकामनाएं मांगी. तिलक श्रृंगार के चलते बुधवार रात करीब 10 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे. हालांकि पट बंद होने के बावजूद भी देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का खाटू धाम पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा.

भक्तों की भारी भीड़
करीब 19 घंटे बाद गुरुवार को जैसे ही बाबा श्याम के पट खुले मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालु 14 लाइनों में कतारबद्ध होकर बाबा श्याम की चौखट तक पहुंचे और श्रद्धा भाव से दर्शन किए.

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
मंदिर परिसर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए. थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा. वहीं, श्री श्याम मंदिर कमेटी के गार्डों ने भी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली ताकि श्रद्धालुओं को सुचारु रूप से दर्शन कराए जा सकें.

महाभारत के बर्बरीक
खाटू श्याम का मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है, जहां महाभारत के बर्बरीक को भगवान कृष्ण द्वारा 'श्याम' नाम से पूजे जाने का वरदान मिला था. यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के लिए फेमस है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं.

ये तिथियां मानी जाती हैं शुभ
खाटू श्याम जी के लिए एकादशी और द्वादशी तिथियां सबसे शुभ मानी जाती है. खासकर फाल्गुन महीने की आमलकी एकादशी, जिसे उनका जन्मदिन भी कहते हैं. हफ्ते के दिनों में गुरुवार विशेष फलदायी है, जबकि भीड़ से बचने के लिए सोमवार से शुक्रवार के बीच दर्शन कर सकते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

