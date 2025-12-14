Khatu Shyam Ji: खाटू श्याम जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 14 लाइनों से भक्तों की भारी भीड़

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है. वहां आज भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. अलसुबह से ही भक्त 14 लाइनों में खड़े नजर आए और बाबा की चौखट को धोक लगाई.
Trending Photos
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है. अलसुबह से ही भक्त 14 लाइनों में अनुशासित ढंग से धीमे कदमों से चलते हुए बाबा श्याम की चौखट तक पहुंच रहे हैं. बाबा के दर पर शीश नवाकर श्रद्धालु दर्शन कर मनोकामनाओं की दुआएं मांग रहे हैं. रींगस से खाटूधाम तक श्याम श्रद्धालुओं का रैला देखने को मिल रहा है.
हाथों में मन्नत के केसरिया निशान लिए श्याम भक्ति में मग्न श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए नाचते-गाते भजनों के साथ खाटूधाम की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं. पूरा मार्ग श्याममय वातावरण में तब्दील हो रहा है.
श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है. साथ ही जल, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुचारु रूप से की गई हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में मंदिर परिसर एवं प्रमुख मार्गों पर प्रत्येक प्वाइंट पर पुलिस जाब्ता और मंदिर कमेटी के गार्ड तैनात किए गए हैं ताकि श्रद्धालु निर्भय होकर दर्शन कर सकें.
बता दें कि खाटू श्याम जी की कहानियां महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिनका नाम बर्बरीक था. वीर बर्बरीक को भगवान श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से 'खाटू श्याम' के रूप में पूजे जाते है. खाटू श्याम जी को कलियुग के देवता, हारे का सहारा के साथ कई नामों से जाना जाता है. खाटू श्याम जी में हर साल लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए शीश धोक लगाते हैं. खासकर फाल्गुन मेले के दौरान यहां भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है.
कहते हैं कि सच्चे मन से खाटू श्याम के दरबार में शीश में धोक लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. ऐसी मान्यता हैं कि श्याम कुंड के जल और बाबा के दर्शन मात्र से रोग और कष्ट दूर होते हैं. हर साल फाल्गुन मास में यहां एक विशाल मेला लगता है, जिसमें देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं और बाबा के जयकारे लगाते हैं. कहते हैं कि बर्बरीक को शिव से प्राप्त तीन बाणों के कारण 'तीन बाण धारी' भी कहते हैं.
सीकर में बाबा श्याम का मुख्य मंदिर है, जहां पर उनका शीश विराजमान है, जबकि धड़ हरियाणा के चुलकाना धाम में है. खाटू से मोर पंख और मिट्टी घर ले जाना शुभ माना जाता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!