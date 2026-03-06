Khatu Shyam Ji: खाटू श्याम जी मंदिर में घुसे 2 आतंकवादी, भक्तों में मची अफरा-तफरी!

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम मंदिर के मंदिर परिसर में शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई. यह मॉक ड्रिल सीकर जिला के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में संभावित आतंकी खतरे से निपटने की तैयारी के तहत की गई.

मंदिर परिसर में आतंकवादियों के छिपे होने की काल्पनिक सूचना के आधार पर एटीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 आतंकवादियों को ढेर कर गहन तलाशी अभियान चलाया. टीम ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संदिग्ध स्थानों की बारीकी से जांच की.

भक्तों में अफरा-तफरी का माहौल

मॉक ड्रिल के दौरान अचानक हुई गतिविधियों को देखकर एक समय के लिए श्याम भक्तों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि जब लोगों को पता चला कि यह केवल सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए की जा रही मॉक ड्रिल है तब भक्तों ने राहत की सांस ली और स्थिति सामान्य हो गई.

प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कमी न रहे.

दो आतंकवादी हथियार के साथ घुसे

इस मॉकड्रिल के मुताबिक, मंदिर कमेटी ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर बने अध्यक्ष के कमरे में दो आतंकवादी हथियार के साथ घुस जाते हैं, जो वहां पर एक सुरक्षा गार्ड को बंधक बना लेते हैं. फिर मंदिर कमेटी इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देती है. सूचना मिलने के बाद ATS ERT के जवान आते हैं और मंदिर को चोरों ओर से घेरे लिया जाता है. इसके बाद ATS की 4th ERT टीम कमान्डर दिनेश कुमार और उनकी टीम मंदिर के अंदर घुसती है.

वहीं, चारों ओर से ATS और ERT के जवान आ जाते हैं तो आतंकवादी जवानों पर हमले की कोशिश करते हैं. इससे पहले ही सुरक्षा एजेंसी के जवान फायरिंग शुरू कर देते हैं. वहीं, गोलीबारी के बाद जवान दोनों आतंकियों को ढेर कर देते हैं और सुरक्षा गार्ड को बाहर निकालते हैं.

