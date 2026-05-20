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Khatu Shyam Ji: 19 घंटे बाद खुले बाबा श्याम के पट, जानें कैसे होता तिलक श्रृंगार

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे के प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर तिलक श्रृंगार के बाद करीब 19 घंटे बाद खुला. इसके साथ ही जयकारों और हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं में उत्साह देखे गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: May 20, 2026, 08:42 PM|Updated: May 20, 2026, 08:42 PM
Khatu Shyam Ji: 19 घंटे बाद खुले बाबा श्याम के पट, जानें कैसे होता तिलक श्रृंगार
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे के प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर में तिलक श्रृंगार के साथ ही करीब 19 घंटे के अंतराल के बाद बाबा श्याम के पट दर्शनार्थियों के लिए खोले गए.
पट खुलते ही जयकारों और हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखने को मिला. भक्त दौड़कर बाबा श्याम की मनमोहक छवि के दर्शन करने पहुंचे.

14 कतारों में खड़े रहे श्रद्धालु
तिलक श्रृंगार के दौरान बाबा श्याम का अत्यंत आकर्षक और भव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए. दर्शन के लिए 75 फीट लंबे मार्ग पर 14 कतारों में श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रूप से दर्शन करवाए गए.

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मंदिर परिसर और मार्ग पर पुलिस बल तैनात
श्रद्धालुओं तिलक श्रृंगार के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाएं मांगीं. मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन की ओर से दर्शन व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए. मंदिर परिसर और मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा जबकि कमेटी के सुरक्षा गार्ड्स ने कतारबद्ध व्यवस्था में सहयोग किया.

प्रशासन और मंदिर कमेटी की संगठित व्यवस्थाओं के चलते दर्शन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रही. मंगलवार रात तिलक श्रृंगार के कारण बाबा श्याम के पट मंगल कर दिए गए थे. फिर भी दिनभर भक्तों का खाटूधाम आगमन जारी रहा.

कैसे होता है तिलक श्रृंगार?
खाटू श्याम जी के तिलक श्रृंगार में उनकी प्रतिमा को विशेष चंदन का लेप लगाकर 'श्याम वर्ण' (सांवला रूप) दिया जाता है, जो महीने के ज्यादातर दिन बना रहता है. यह पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक होती है और इसमें कई घंटों का समय लगता है. कहते हैं कि इस लेप में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है.

भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार
वहीं, तिलक के साथ बाबा श्याम को प्रतिदिन नए और सुंदर वस्त्रों, रत्नों, और विदेशों से मंगवाए गए ताजा फूलों से सजाया जाता है. हिंदू धर्म के अनुसार, खाटू श्याम जी को कलयुग के बहुत ही जाग्रत और चमत्कारी देवता माना जाता है, उन्हें भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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