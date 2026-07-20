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Khatu Shyam Ji: तिलक श्रृंगार के बाद खुले बाबा श्याम के पट, 19 घंटे बाद उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

सीकर के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में अमावस्या के अवसर पर महंत मोहनदास महाराज के सानिध्य में बाबा श्याम का भव्य तिलक श्रृंगार किया गया. करीब 19 घंटे बाद मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 20, 2026, 07:11 PM|Updated: Jul 20, 2026, 07:11 PM
Khatu Shyam Ji: तिलक श्रृंगार के बाद खुले बाबा श्याम के पट, 19 घंटे बाद उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
Image Credit: Khatu Shyam JiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में अमावस्या के अवसर पर बाबा श्याम का पावन तिलक श्रृंगार श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ. महंत मोहनदास महाराज के सानिध्य में स्नान के बाद बाबा श्याम का भव्य तिलक श्रृंगार किया गया.

इसके बाद करीब 19 घंटे के अंतराल के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए. पट खुलते ही हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा. श्रद्धालु बाबा श्याम की मनमोहक झांकी के दर्शन के लिए उत्साहपूर्वक उमड़ पड़े और भाव-विभोर होकर शीश नवाकर सुख-समृद्धि एवं मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की.

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अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी श्रृंगार

तिलक श्रृंगार के दौरान बाबा श्याम का अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी श्रृंगार किया गया जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 75 फीट लंबे दर्शन मार्ग पर बनाई गई 14 कतारों से श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रूप से दर्शन कराए गए.

मंदिर परिसर एवं दर्शन मार्ग पर श्री श्याम मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए. पुलिसकर्मियों और सुरक्षा गार्डों ने श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

रविवार रात्रि में हुए थे बाबा श्याम के पट बंद

गौरतलब है कि तिलक श्रृंगार के कारण रविवार रात्रि में बाबा श्याम के पट मंगल कर दिए गए थे. इसके बावजूद पूरे दिन देशभर से श्रद्धालुओं का खाटूधाम पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिन श्रद्धालुओं को पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं हो सके, वे मंदिर के बंद पटों के समक्ष ही शीश नवाकर अपनी आस्था और मनोकामनाएं अर्पित करते नजर आए.

बता दें कि खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू कस्बे में स्थित देश के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण भक्त तीर्थों में से एक है. हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. खाटू श्याम जी को महाभारत के वीर बर्बरीक का स्वरूप माना जाता है. बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे. महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे शीश दान मांगा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया. उनके त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में वे 'श्याम' नाम से पूजे जाएंगे और सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनेंगे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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