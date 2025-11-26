Khatu Shyam Ji: 19 घंटे बाद भक्तों को हुए खाटू श्याम जी के दर्शन, एकदम में उमड़ी पड़ी भारी भीड़

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के खाट श्याम जी कस्बे के विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम मंदिर के पट 19 घंटे के बाद खोले गए. पट खुलते ही भक्तों का सैलाब बाबा के दरबार में उमड़ पड़ा.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाट श्याम जी कस्बे के विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार के 19 घंटे बाद बाबा श्याम मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए. पट खुलते ही दौड़ते हुए श्याम भक्त बाबा श्याम की चौखट पर पहुंचे.
भक्तों का सैलाब बाबा श्याम की चौखट शीश नवाकर दर्शन कर अपने परिवार व्यापार के लिए मन्नत मांगी. वहीं, मंदिर परिसर में खाटू नरेश की जय, तीण बाण धारी की जय, नीले घोड़े के सवार की जय, हारे के सहारे के जयकारों से परिसर गूंज उठा.
बाबा श्याम को अमावस्या पर स्नान के बाद तिलक श्रृंगार किया गया. वहीं, बाबा श्याम का विभिन्न रंगीन फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया. तिलक श्रृंगार के कारण मंगलवार रात्रि 10 बजे से ही बाबा श्याम के पट बंद होने के बावजूद श्याम भक्तों का दिनभर आने का सिलसिला जारी रहा.
श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर ही रहकर दिनभर दर्शन का इंतजार करते रहे. करीब 19घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब बाबा श्याम के पट खुले तो श्रद्धालुओं की भीड़ दरबार में उमड़ पड़ी. भक्त 14 लाइनों में कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के दीदार किए. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी के गार्ड और पुलिस प्रशासन के द्वारा मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिससे भक्तों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
दूसरी ओर खाट श्याम जी कस्बे में पिछले 20 दिनों से पेय जल सप्लाई बंद रहने से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है. ठंड के मौसम में भी पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जिससे लोगों की दैनिक दिनचर्या पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है.
जानकारी के अनुसार, पेय जल सप्लाई से जुड़े कार्य का टेंडर कविता इलेक्ट्रिकल बॉय को दिया गया है, जिसका कार्य मोटाराम देख रहा है. उसका कहना है कि अब मुझसे यह कार्य नहीं होगा. 20 दिनों से टुवेल की मोटर जली हुई है, जिसके चलते वार्ड 15, 17 व 20 के निवासी पिछले कई दिनों से बूंद-बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं.
ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या के बारे में जलदाय विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई. विभागीय उदासीनता से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और पानी संकट गहराता जा रहा है. कस्बेवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पेयजल सप्लाई सुचारू नहीं की गई तो वे जलदाय विभाग कार्यालय पर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
