Khatu shyam Ji Alert: दिल्ली ब्लास्ट के बाद खाटूश्याम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, चप्पे-चप्पे हाई अलर्ट

Khatu shyam Ji: दिल्ली की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. ऐसे में बाबा श्याम की नगरी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 11, 2025, 03:51 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 03:51 PM IST

Khatu shyam Ji Alert: दिल्ली ब्लास्ट के बाद खाटूश्याम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, चप्पे-चप्पे हाई अलर्ट

Khatu shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में दिल्ली की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. बाबा श्याम की नगरी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए पुलिस प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए हैं.

मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के बैगों की बारीकी से जांच की जा रही है. मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे भीड़भाड़ वाली गलियों में वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी.

पीए सिस्टम के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है. वहीं, सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम में तकनीकी एक्सपर्ट चौबीसों घंटे फुटेज पर नजर बनाए हुए हैं. दर्शन परिसर सहित कई प्रमुख स्थानों पर हथियारबंद जाब्ता तैनात किया गया है.

श्री श्याम मंदिर कमेटी ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए हैं. थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने खुद मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली. निरीक्षण के दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष शर्मा, हेड कांस्टेबल राहुल चौधरी और मनीष शर्मा मौजूद रहे.

देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है. साल 2008 में जयपुर में जिन स्थान पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उन स्थानों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.

मंगलवार का दिन होने के चलते परकोटे के तमाम हनुमान मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है. सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

इसके अलावा जोधपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की सघन जांच की जा रही है. मुख्य द्वार पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं.

एयरपोर्ट परिसर में डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई है, जो हर संदिग्ध वस्तु की गहन जांच कर रहा है. एयरपोर्ट में प्रवेश से पहले यात्रियों के सामान की दोहरी जांच की जा रही है, वहीं कर्मचारियों की भी पहचान और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया गया है. केवल जांच के बाद ही मुख्य भवन में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है.

