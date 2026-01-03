Zee Rajasthan
खाटू नगरी में बीती रात हुई चोरी, मोबाइल और दानपात्र हुआ गायब

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले की खाटू नगरी में  बीती देर रात एक होटल में चोरी हुई, जहां से चोर मोबाइल और दानपात्र चोरी कर फरार हो गया. 

Published: Jan 03, 2026, 01:12 PM IST

खाटू नगरी में बीती रात हुई चोरी, मोबाइल और दानपात्र हुआ गायब

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में बीती देर रात को होटल से मोबाइल और दानपात्र चोरी होने का मामला सामने आया है. घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसके आधार पर अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

घटना खाटू श्याम जी में रींगस रोड पर स्थित होटल श्याम कृपा की है. यहां पर काउंटर पर एक मोबाइल फोन और गौशाला का दानपात्र रखा हुआ था, जो चोरी हो गया.दानपात्र में करीब 14-15 सौ रुपये थे.

जब स्टाफ के लोगों ने वहां मोबाइल और दानपात्र नहीं देखा तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकले, जिसमें उन्होंने देखा की रात को 1:10 से 1:15 के बीच पैदल एक चोर दो बार आता है, जो यहां पर होटल के अंदर घुसता है. पहले वह इधर-उधर देखता है कि कोई है या नहीं. इसके बाद चोर सीधे काउंटर की तरफ आता है, जहां पर वह जाकर मोबाइल और दानपात्र चोरी कर लेता है. करीब 2 से 3 मिनट में वह चोरी करके वहां से फरार हो जाता है.

बीते दिन खाटू श्याम जी एक बार फिर मारपीट की घटना सामने आई. देर रात प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई. इस दौरान हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है.

घटना के बाद फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस थाने में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है. वहीं, पुलिस प्रशासन का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. ज़ी मीडिया वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

धार्मिक नगरी में इस तरह की घटनाएं श्रद्धालुओं की आस्था और शहर की छवि पर सवाल खड़े कर रही हैं. प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को और सख्त करने की मांग उठने लगी है.

बता दें कि खाटूश्यामजी में दो दिवसीय मासिक मेला एवं नववर्ष मेले के दौरान उमड़ रही भारी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है.
