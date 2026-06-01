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Khatu Shyam Ji: तोरणद्वार पर युवक से साथ मारपीट के मामला में उबाल, पुलिस थाने के सामने धरना जारी

Khatu Shyam Ji:  खाटूश्यामजी कस्बे में युवक के साथ तोरणद्वार पर हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सर्व समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 01, 2026, 06:12 PM|Updated: Jun 01, 2026, 06:12 PM
Khatu Shyam Ji: तोरणद्वार पर युवक से साथ मारपीट के मामला में उबाल, पुलिस थाने के सामने धरना जारी
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में युवक के साथ तोरणद्वार पर हुई मारपीट की घटना को लेकर सोमवार को सर्व समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला.

कथित लपका गिरोह द्वारा युवक के साथ की गई मारपीट के विरोध में सर्वसमाज संघर्ष समिति के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने तोरणद्वार से लेकर थाना परिसर तक विरोध रैली निकाली और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई.

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रैली में खाटूधाम व्यापार मंडल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया. थाना परिसर पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया.

घटना में घायल करण का उपचार सीकर में चल रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

इस दौरान थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामले में उचित कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. हालांकि आश्वासन के बाद भी सर्व समाज के लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे और धरना जारी रखा.


जानकारी के अनुसार, 26 मई को एक गेस्ट हाउस में कमरा लगाने को लेकर हुए विवाद के दौरान तोरणद्वार पर युवक करण कुमावत के साथ मारपीट की गई थी. ये मामला होटल में रूम दिलाने को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाज मामला मारपीट में बदला था. कुछ युवकों ने एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा.

बताया जा रहा है कि होटल में श्रद्धालुओं को रूम दिलाने को लेकर दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई, जिसके बादमामला इतना बढ़ गया कि लाठियां निकल गई. वहीं, 26 मई को देर रात अचानक शोर मच गया और कुछ युवकों ने करण पर लाठी बरसाई. इसके साथ सड़क पर मारपीट हुई. इस दौरान आसपास अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद भक्त इधर-उधर भागने लगे.

इस मामले को लेकर लोगों का कहना है कि खाटू श्याम जी में बीते कुछ वक्त से होटल और रूम दिलाने को लेकर अलग ही तरह की होड़ चल रही है. खासकर भीड़ वाले दिनों में श्रद्धालुओं को होटल तक ले जाने का काम करने वाले लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है.


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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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