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खाटूश्यामजी दर्शन का बहाना, बैग में निकली चरस, पुलिस ने तस्कर को दबोचा

सीकर के रींगस में पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 340 ग्राम चरस के साथ नवलगढ़ निवासी आशीष गोदारा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने बताया कि वह आर्थिक तंगी के कारण 20 हजार रुपये के लालच में टोनी नामक युवक के कहने पर चरस की खेप लेकर आया था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 09, 2026, 07:11 PM|Updated: Jul 09, 2026, 07:11 PM
खाटूश्यामजी दर्शन का बहाना, बैग में निकली चरस, पुलिस ने तस्कर को दबोचा
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले की रींगस पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने 340 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रयुक्त कार भी जब्त की है.

थानाप्रभारी राजाराम लेघा ने बताया कि डीएसटी टीम के कांस्टेबल सुभाष चंद को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक कार में अवैध मादक पदार्थ लेकर रींगस पहुंच रहा है.

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बैग से 340 ग्राम चरस बरामद

सूचना के आधार पर रींगस पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान नवलगढ़ निवासी आशीष गोदारा के रूप में हुई. तलाशी के दौरान उसके बैग से 340 ग्राम चरस बरामद हुई.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मणिपाल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहा है. उसने आर्थिक तंगी के चलते तस्करी का रास्ता अपनाया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि टोनी नामक युवक के कहने पर वह 20 हजार रुपये के लालच में चरस की खेप लेकर आया था.

पुलिस टीम ने दबिश देकर मुख्य आरोपी को पकड़ा

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपने साथ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे दो छात्रों को खाटूश्यामजी दर्शन कराने के बहाने लेकर आया था. रींगस पहुंचने पर तीनों युवक एक कपड़ों के शोरूम पर खरीदारी के लिए रुके, तभी पुलिस टीम ने दबिश देकर मुख्य आरोपी को पकड़ लिया. पुलिस दोनों छात्रों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद चरस की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किसे सप्लाई किया जाना था. मामले में टोनी नामक युवक सहित तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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