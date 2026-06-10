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खाटू श्याम जी हमला मामला, धरनास्थल पर पुलिसकर्मियों की सद्बुद्धि के लिए किया गया यज्ञ

Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी हमला मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तीसरे दिन भी धरना जारी है. इस दौरान धरनास्थल पर पुलिसकर्मियों की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया और 11 मार्च को आक्रोश रैली की चेतावनी दी गई है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 10, 2026, 05:18 PM|Updated: Jun 10, 2026, 05:18 PM
खाटू श्याम जी हमला मामला, धरनास्थल पर पुलिसकर्मियों की सद्बुद्धि के लिए किया गया यज्ञ
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में 26 मई को युवक करण कुमावत पर हुए जानलेवा हमले मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज तीसरे दिन भी सीकर जिला कलेक्ट्रेट पर कुमावत समाज सहित सर्व समाज की ओर से धरना प्रदर्शन व सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया.

वहीं, वारदात में शामिल सभी आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े किए गए और संघर्ष समिति की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि कल घटना को लेकर सीकर शहर के जाट बाजार से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर विरोध-प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया.

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3 दिनों से धरना-प्रदर्शन जारी
संघर्ष समिति के शिवभगवान सारड़ीवाल ने बताया कि करण कुमावत न्याय सर्व समाज संघर्ष समिति की ओर से सीकर जिला कलेक्ट्रेट पर करण कुमावत के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज 3 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है.

आज धरने को तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है इसलिए पुलिस की सद्बुद्धि के लिए सीकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है. सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि भगवान पुलिस कर्मियों को सद्बुद्धि दे जिससे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो सकें.

पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की चेतावनी
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज अगर शाम तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल सीकर शहर के जाट बाजार से हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग कलेक्ट्रेट की ओर पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सीकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी.

ये था मामला
बता दें कि खाटूश्यामजी कस्बे में 26 मई की रात लगभग 1 बजे एक गेस्ट हाउस में ग्राहकों को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था. आरोप था कि विवाद के दौरान लगभग आधा दर्जन लोगों ने रानोली निवासी करण कुमावत पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल करण को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सीकर रेफर कर दिया गया था. घटना के बाद से पीड़ित परिवार और समाज के लोग लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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