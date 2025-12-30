Zee Rajasthan
Khatu Shyam Ji: खाटूधाम में एकादशी से New year तक 24 घंटे दर्शन, VIP दर्शन पूरी तरह बंद

Khatu Shyam Ji Darshan on News Year: खाटूश्यामजी मंदिर में एकादशी से 1 जनवरी तक श्याम प्रेमियों के सुगम दर्शन के लिए लगातार व्यवस्था की गई है. मंदिर कमेटी के फैसले से 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे. नववर्ष पर आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

Khatu Shyam Ji: खाटूधाम में एकादशी से New year तक 24 घंटे दर्शन, VIP दर्शन पूरी तरह बंद

Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी मंदिर में नए साल के स्वागत और एकादशी के पावन अवसर पर श्याम प्रेमियों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी ने विशेष इंतजाम किए हैं. आज से लेकर 1 जनवरी तक लगातार दर्शन होंगे. मंदिर के पट 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 24 घंटे खुले रहेंगे, ताकि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु बिना किसी रुकावट के बाबा श्याम के दर्शन कर सकें.

24 घंटे खुले रहेंगे पट

मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि एकादशी से नववर्ष तक लाखों श्रद्धालु खाटूधाम पहुंचते हैं. भीड़ को देखते हुए पट 24 घंटे खोलने का फैसला लिया गया है. इससे रात में भी दर्शन संभव होंगे और लंबी कतारों से राहत मिलेगी. वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, ताकि आम श्रद्धालु को प्राथमिकता मिले. सभी के लिए एक समान व्यवस्था रहेगी.

रींगस मार्ग बनेगा नो व्हीकल जोन

31 दिसंबर से 1 जनवरी तक रींगस से खाटूधाम आने वाले मुख्य मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है. वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी, ताकि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और जाम की स्थिति न बने. पार्किंग के लिए वैकल्पिक जगहों का इंतजाम किया गया है. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. करीब 3000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जो मंदिर परिसर और आसपास नजर रखेंगे. पूरे खाटूधाम की निगरानी 250 सीसीटीवी कैमरों से हो रही है. आपातकालीन स्थिति के लिए मेडिकल टीम और एम्बुलेंस भी तैनात हैं. मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है.

खाटूधाम में नववर्ष पर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने का उत्साह चरम पर है. इन इंतजामों से श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिलेंगे. मंदिर कमेटी का कहना है कि बाबा के भक्तों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है.

