खाटूश्यामजी में लॉरेंस गैंग का दहशत! तीन लोगों को मिली जान से मारने की धमकी

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी के तीन लोगों को अब तक लॉरेंस गैंग से जान से मारने और रंगदारी- फिरौती के लिए धमकियां मिल चुकी है, जिससे दहशत का माहौल बन गया है.
Trending Photos
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में एक बार फिर गैंगस्टरों की धमकियों से दहशत का माहौल बन गया है. शेखावाटी सहित प्रदेशभर में लहरें गैंग और रोहित गोदारा गैंग द्वारा व्यापारियों और कथित हाई प्रोफाइल लोगों को रंगदारी और फिरौती के लिए धमकियां देने का सिलसिला लगातार जारी है.
शेखावाटी क्षेत्र में अब तक 10 से अधिक लोगों को धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें अकेले खाटू श्याम जी कस्बे के तीन लोग शामिल हैं. सबसे पहले खाटू सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुन्दर पुनिया, इसके बाद खाटूधाम के बड़े अनाज व्यापारी पूरण मल हरनाथका को धमकी मिली थी.
अब तीसरा और ताजा मामला श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के पुत्र मानवेंद्र सिंह चौहान को मिली है. मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वे कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक साधारण नागरिक हैं. 4 जनवरी रविवार को दोपहर करीब 4 बजकर 29 मिनट पर उनके पास विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आया.
कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग से हरी बॉक्सर बताते हुए 3 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और रकम नहीं देने पर गोली मारने या बम से उड़ाने की धमकी दी. धमकी भरा फोन आते ही मानवेंद्र सिंह घबरा गए और परिजनों से चर्चा के बाद खाटू श्याम जी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उन्हें सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाया है.
थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि मानवेंद्र सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच तेजी से जारी है और अब तक 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.
वहीं, पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की धमकी, संदिग्ध कॉल या मैसेज मिलने पर धबराएं या डरे नहीं बल्कि तुरंत नजदीकी थाने या साइबर सेल को सूचना दें, जिससे जानकारी मिलने से ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा सके और अपराधियों तक पहुंचना आसान हो दाए.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी देने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी गिरोह से जुड़ा हुआ है या फिर गैंग के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को डरा रहा है. ऐसे में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तकनीकी साक्ष्य और संभावित नेटवर्क की जांच की जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!