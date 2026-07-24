/खाटूश्यामजी में बिजली विभाग का बड़ा अभियान, ट्रांसफार्मर और पोलों से हटाए जा रहे अतिक्रमण

Electrical Safety: सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में हाल ही में सड़क लाइट पोल से करंट लगने के कारण एक श्याम भक्त की मौत के बाद जिला प्रशासन और विद्युत विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं. जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) ने क्षेत्र में विशेष विद्युत सुरक्षा अभियान शुरू किया है. इस अभियान का उद्देश्य बिजली से जुड़े उपकरणों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकना है.



ट्रांसफार्मरों और पोलों के आसपास से हटाया जा रहा अतिक्रमण

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अभियान के तहत विद्युत विभाग की टीम ट्रांसफार्मरों, डीपी (डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट) और बिजली के पोलों से सटकर लगाए गए ठेले, थड़ियां तथा अन्य अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई कर रही है. विभाग का कहना है कि बिजली उपकरणों के बेहद करीब किए गए अतिक्रमण हादसों का कारण बन सकते हैं और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं. इसलिए सुरक्षा मानकों के अनुसार इन सभी स्थानों को पूरी तरह खाली कराया जा रहा है.



बिजली के पोलों से हटाए जा रहे बैनर और होर्डिंग्स

एवीवीएनएल की टीम बिजली के पोलों, ट्रांसफार्मरों और डीपी पर लगे बैनर, पोस्टर, विज्ञापन बोर्ड और अनधिकृत होर्डिंग्स भी हटा रही है. विभाग का मानना है कि इनसे न केवल बिजली उपकरणों की देखरेख में बाधा आती है, बल्कि मरम्मत कार्य के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है. साथ ही पोलों पर अतिरिक्त भार पड़ने से तकनीकी जोखिम भी बढ़ जाता है.



नियम तोड़ने वालों को दी गई सख्त चेतावनी

एवीवीएनएल के जेईएन हेमंत बाजिया ने बताया कि ट्रांसफार्मरों और डीपी को पूरी तरह सुरक्षित एवं व्यवस्थित किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी द्वारा बिजली के पोलों, डीपी या ट्रांसफार्मरों पर बैनर, बोर्ड या होर्डिंग लगाए गए तो संबंधित के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करने और विभाग का सहयोग करने की अपील भी की.



जेईएन और फील्ड टीम की निगरानी में चल रहा अभियान

यह विशेष अभियान एवीवीएनएल के जेईएन हेमंत बाजिया और फील्ड इंचार्ज मुकेश मावलिया के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है. विभाग की टीमें लगातार विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही हैं और जहां भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिल रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है.



श्रद्धालुओं और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

खाटूश्यामजी देशभर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है. ऐसे में प्रशासन और विद्युत विभाग का कहना है कि आमजन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से विद्युत उपकरणों के आसपास सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिजली के पोलों, ट्रांसफार्मरों और डीपी के पास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा इन पर पोस्टर, बैनर या अन्य सामग्री न लगाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके.

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