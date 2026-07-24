Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /खाटूश्यामजी में बिजली विभाग का बड़ा अभियान, ट्रांसफार्मर और पोलों से हटाए जा रहे अतिक्रमण

खाटूश्यामजी में बिजली विभाग का बड़ा अभियान, ट्रांसफार्मर और पोलों से हटाए जा रहे अतिक्रमण

Khatu Shyamji: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में सड़क लाइट पोल से करंट लगने से एक श्रद्धालु की मौत के बाद विद्युत विभाग एवीवीएनएल ने विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया है. ट्रांसफार्मरों और बिजली के पोलों के आसपास से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं तथा पोलों पर लगे बैनर और होर्डिंग्स भी हटाए जा रहे हैं. विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 24, 2026, 01:21 PM|Updated: Jul 24, 2026, 01:21 PM
खाटूश्यामजी में बिजली विभाग का बड़ा अभियान, ट्रांसफार्मर और पोलों से हटाए जा रहे अतिक्रमण
Image Credit: Electrical Safety

Electrical Safety: सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में हाल ही में सड़क लाइट पोल से करंट लगने के कारण एक श्याम भक्त की मौत के बाद जिला प्रशासन और विद्युत विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं. जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) ने क्षेत्र में विशेष विद्युत सुरक्षा अभियान शुरू किया है. इस अभियान का उद्देश्य बिजली से जुड़े उपकरणों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकना है.


ट्रांसफार्मरों और पोलों के आसपास से हटाया जा रहा अतिक्रमण

Add Zee News as a Preferred Source

अभियान के तहत विद्युत विभाग की टीम ट्रांसफार्मरों, डीपी (डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट) और बिजली के पोलों से सटकर लगाए गए ठेले, थड़ियां तथा अन्य अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई कर रही है. विभाग का कहना है कि बिजली उपकरणों के बेहद करीब किए गए अतिक्रमण हादसों का कारण बन सकते हैं और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं. इसलिए सुरक्षा मानकों के अनुसार इन सभी स्थानों को पूरी तरह खाली कराया जा रहा है.


बिजली के पोलों से हटाए जा रहे बैनर और होर्डिंग्स

एवीवीएनएल की टीम बिजली के पोलों, ट्रांसफार्मरों और डीपी पर लगे बैनर, पोस्टर, विज्ञापन बोर्ड और अनधिकृत होर्डिंग्स भी हटा रही है. विभाग का मानना है कि इनसे न केवल बिजली उपकरणों की देखरेख में बाधा आती है, बल्कि मरम्मत कार्य के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है. साथ ही पोलों पर अतिरिक्त भार पड़ने से तकनीकी जोखिम भी बढ़ जाता है.


नियम तोड़ने वालों को दी गई सख्त चेतावनी

एवीवीएनएल के जेईएन हेमंत बाजिया ने बताया कि ट्रांसफार्मरों और डीपी को पूरी तरह सुरक्षित एवं व्यवस्थित किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी द्वारा बिजली के पोलों, डीपी या ट्रांसफार्मरों पर बैनर, बोर्ड या होर्डिंग लगाए गए तो संबंधित के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करने और विभाग का सहयोग करने की अपील भी की.


जेईएन और फील्ड टीम की निगरानी में चल रहा अभियान

यह विशेष अभियान एवीवीएनएल के जेईएन हेमंत बाजिया और फील्ड इंचार्ज मुकेश मावलिया के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है. विभाग की टीमें लगातार विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही हैं और जहां भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिल रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है.


श्रद्धालुओं और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

खाटूश्यामजी देशभर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है. ऐसे में प्रशासन और विद्युत विभाग का कहना है कि आमजन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से विद्युत उपकरणों के आसपास सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिजली के पोलों, ट्रांसफार्मरों और डीपी के पास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा इन पर पोस्टर, बैनर या अन्य सामग्री न लगाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

खाली दिख रहा था ट्रेलर, अंदर छिपी थी शराब की खेप, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदलेगा मौसम, 24 जुलाई को कई संभागों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

कोटा के सरकारी स्कूल में डिजिटल बोर्ड पर चला हरियाणवी गाना, छात्रों ने किया डांस, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के ट्यूबवेल से अचानक निकलने लगे जहरीले सांप, 1-2 नहीं, 23 रसल वाइपर देख उड़े होश

डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

RPSC का मेगा भर्ती धमाका! 5 महीने में 8 बड़ी परीक्षाएं, 8 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका

हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी

कौन हैं नरेश पाल गंगवार? जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी, Education Department में अहम पोस्टिंग

गुजरात में दो बच्चों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि, एक बच्ची की मौत के बाद राजस्थान में अलर्ट

राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

PM मोदी के वीडियो संदेश पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें

मकराना में बारिश का कहर! एक साथ ढहीं दर्जनों मार्बल खदानें, सड़क भी जमीन में समाई

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बाथरूम करने की बात पर चली तलवार, मां और भाई के सामने युवक की हत्या, उदयपुर के गोगुंदा में सनसनी

आमेर महल के रंगों के रहस्य से उठेगा पर्दा, 1 करोड़ की इस मशीन से खुलने जा रहा सदियों पुराना राज

राइजिंग राजस्थान के 49 बड़े निवेश प्रस्तावों की समीक्षा, मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा-मंजूरियों में देरी खत्म करें

मीट खिलाकर पालतू कुत्तों को पटाता था गैंग, डकैती करने के लिए गैंग का नया प्लान

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

23 जुलाई का राजस्थान मौसम अपडेट, जयपुर समेत इन जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

पहले ऑनलाइन मंगवाई रस्सी, फिर बुक की टैक्सी... जयपुर में चालक की हत्या का खुलासा

क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड

स्कूल से लापता 3 छात्र 24 घंटे में मिले, अलवर से जयपुर घूमने गए थे

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

प्रतापगढ़ के निजी स्कूलों में मचा बवाल, सरकार के नए ऐप पर संचालकों का बड़ा विरोध

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 16 जिले, बाड़मेर, जालोर समेत इन शहरों में IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

दिल्ली से किडनैप, चूरू में कैद! 1.20 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

जयपुर में छात्र प्रदर्शन के दौरान बवाल, चाकू लेकर पहुंचे युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

198 दिनों बाद टूटा अनशन, जैसलमेर में ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन खत्म, MLA ने पिलाया जूस

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हत्या, पत्थर से कुचलकर यात्री की जान ली, आरोपी डिटेन

TAGS:
Rajasthan News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हनुमानगढ़ में बंद पड़ी फैक्ट्री में बन रही थी नकली खाद, कृषि विभाग ने मारा बड़ा छापा
Hanumangarh News
2
Kota news
3
Jaipur News
4
Rajasthan News
5
Jaipur News