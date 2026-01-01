Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Khatu Shyam ji: खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के साथ नया साल, लाखों भक्तों का उत्साह, आतिशबाजी से गूंजी नगरी

Happy New Year 2026: खाटूश्यामजी में नए साल का स्वागत लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के चरणों में किया. देशभर से आए भक्त बाबा की नगरी में उमड़ पड़े और पूरी धार्मिक नगरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर हो गई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 01, 2026, 07:14 AM IST | Updated: Jan 01, 2026, 07:14 AM IST

Trending Photos

नए साल के जश्न में खलल डालेगा मौसम, जयपुर-अलवर से लेकर भरतपुर-धौलपुर तक बारिश का अलर्ट, 10 शहरों में शीतलहर के साथ कोहरा भी करेगा अटैक
7 Photos
Rajasthan Weather Update

नए साल के जश्न में खलल डालेगा मौसम, जयपुर-अलवर से लेकर भरतपुर-धौलपुर तक बारिश का अलर्ट, 10 शहरों में शीतलहर के साथ कोहरा भी करेगा अटैक

जयपुर में झमाझम बारिश कर रही New Year का स्वागत, बौछारों से भीगी गुलाबी नगरी, शीतलहर का कहर जारी
7 Photos
RAJASTHAN NEW YEAR

जयपुर में झमाझम बारिश कर रही New Year का स्वागत, बौछारों से भीगी गुलाबी नगरी, शीतलहर का कहर जारी

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में चांदी ने आज फिर तोड़ा दम, सोने के दाम की भी चमक हुई कम, जानें 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस
9 Photos
Jaipur Gold Silver Rate:

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में चांदी ने आज फिर तोड़ा दम, सोने के दाम की भी चमक हुई कम, जानें 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस

NEW YEAR पर राजस्थान के इस गांव में सबसे पहले दिखेंगी सूरज की किरणें, जानें वजह
5 Photos
New Year 2026

NEW YEAR पर राजस्थान के इस गांव में सबसे पहले दिखेंगी सूरज की किरणें, जानें वजह

Khatu Shyam ji: खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के साथ नया साल, लाखों भक्तों का उत्साह, आतिशबाजी से गूंजी नगरी

Khatoo Shyam ji: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में अपने आराध्य देव बाबा श्याम के साथ नववर्ष मनाने के लिए देशभर से लाखों श्याम श्रद्धालु बाबा श्याम की नगरी पहुंचे थे. नववर्ष के जश्न में पूरी धार्मिक नगरी श्रद्धा भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आई.नववर्ष के स्वागत में श्रीश्याम तोरणद्वार को दुल्हन की तरह आकर्षक रोशनी और सजावट से संवारा गया.

श्याम भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन कर नववर्ष की शुरुआत की और श्याम भजनों की मधुर धुनों पर जमकर थिरकते रहे. खाटूधाम में हर ओर श्याम बाबा के जयकारे गूंजते रहे.न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आतिशबाजी की तैयारियों के साथ खाटूधाम पहुंचे थे.

जिला एवं उपखंड प्रशासन द्वारा आतिशबाजी पर रोक के आदेश जारी किए गए थे इसके बावजूद श्रद्धालुओं ने सभी पाबंदियों को दरकिनार करते हुए तोरणद्वार और श्याम नगरी में जमकर आतिशबाजी कर नववर्ष का स्वागत किया. रात करीब 11 बजे से आतिशबाजी शुरू हुई जो सुबह तक जारी रही.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पूरी श्याम नगरी आतिशबाजी के धमाकों से गूंजती रही वही आसमान में मानों सितारे जगमगा रहे हो.साथ ही पूरे कस्बें में धुआँ का गुब्बार प्रातः तक छाया रहा.रात ठीक 12 बजे जैसे ही घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हुईं श्रद्धालुओं ने हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए बाबा श्याम को नववर्ष की बधाई दे और भक्तों ने एक दूसरे को भी बधाई दी. पूरा खाटूधाम नये साल के उत्सव में रंगा नजर आया.

न्यू ईयर को लेकर श्याम भक्तों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला.श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. डिप्टी राव आनंद कुमार एवं थानाधिकारी पवन चौबे पुलिस जाप्ते के साथ पूरी रात सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहे और पल-पल की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए रखी.नववर्ष की पूर्व संध्या पर खाटूधाम आस्था, उल्लास और श्याम की भक्ति में डूबा रहा जहां श्याम भक्तों ने बाबा के चरणों में शीश नवाकर नए साल की खुशियों की शुरुआत की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news