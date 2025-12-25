Khatu Shyam: नववर्ष व एकादशी से पहले खाटूश्यामजी में प्रशासन सख्त, 52 बीघा पार्किंग व नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

Khatu Shyamji: खाटूश्यामजी में नववर्ष और एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. पुलिस, नगरपालिका और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं.
Sikar News: नववर्ष और एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए नगरपालिका व पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इसी क्रम में 52 बीघा पार्किंग भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है.
प्रशासनिक जांच में करीब 16 बीघा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया जिसे हटाया जा रहा है.मौके पर नायब तहसीलदार रामनिवास बोचल्या को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई. वहीं पक्के निर्माणों को तोड़ने से पहले दोबारा सर्वे कराए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.
कार्रवाई के दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ओमप्रकाशचौधरी, डीवाईएसपी राव आनन्द कुमार, थानाधिकारी पवन चौबे, जेईएन बजरंग लाल कुमावत सहित पुलिस व नगरपालिका का भारी जाप्ता मौके पर तैनात रहा. इधर नववर्ष व दो दिवसीय मासिक मेले को लेकर नगरपालिका भी हरकत में आ गई है. बैठक के बाद नगरपालिका ने श्याम तोरण द्वार से लेकर मुख्य बाजार होते हुए मंदिर प्रवेश द्वार तक अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई की.
ईओ ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में दर्जनभर ठेले, बोर्ड, टेबल आदि जब्त किए गए.अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस थानाधिकारी पवन चौबे मय जाब्ता मौजूद रहे. प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.
राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में नववर्ष एवं एकादशी पर्व को लेकर बाबा श्याम मंदिर में विशेष तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह को देखते हुए बाबा श्याम के दरबार की मनमोहक एवं भव्य सजावट की जा रही है.
