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Sikar: निर्जला एकादशी मासिक मेले का आगाज, खाटूधाम में उमड़ा लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब

Sikar News: निर्जला एकादशी पर सीकर के खाटूश्यामजी में दो दिवसीय मासिक मेले की शुरुआत हुई. देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है और सुरक्षा के लिए पुलिस, RAC व CCTV से कड़ी निगरानी की जा रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 25, 2026, 01:12 PM|Updated: Jun 25, 2026, 01:12 PM
Sikar: निर्जला एकादशी मासिक मेले का आगाज, खाटूधाम में उमड़ा लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में बाबा श्याम का दो दिवसीय निर्जला एकादशी मासिक मेला गुरुवार से शुरू हो गया. मेले के पहले दिन देर रात्रि से ही मुख्य मेला ग्राउंड में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं. देशभर से लाखों श्याम भक्त खाटूधाम पहुंचकर बाबा के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं. मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं.

निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर खाटूश्यामजी मंदिर में बाबा श्याम का सतरंगी फूलों से मनमोहक एवं आकर्षक श्रृंगार किया गया. वहीं निज मंदिर द्वार पर हरियाली के साथ विभिन्न प्रकार के आमों और पुष्पों से विशेष सजावट की गई जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया.

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रींगस से लेकर खाटूधाम तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु मन्नत के निशान लेकर पदयात्रा करते हुए बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं. श्याम भक्त जयकारों के साथ बाबा के दर्शन कर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर रहे हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए
दर्शन व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को तोरणद्वार अस्पताल चौराहा और लामिया तिराहे से 40 फीट रास्ते के माध्यम से 75 फीट मार्ग पर बनाई गई 14 कतारों से होकर मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है. मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

थानाधिकारी पवन चौबे डिप्टी राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता एवं होमगार्ड के जवान विभिन्न प्रमुख स्थानों पर तैनात हैं तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन को मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के खाटूधाम पहुंचने की उम्मीद है. काफी संख्या में पुलिस और आरएसी के जवान तैनात किए गए है. और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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