/मंत्रियों और राजभवन की सिफारिश से ही होंगे खाटूश्यामजी में VIP दर्शन, QR कोड से होगी मंदिर में एंट्री

Khatu Shyamji EVip Entry Pass: सीकर के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में VIP दर्शनों को लेकर अब नई व्यवस्था लागू की जा रही है. मंदिर में बढ़ती भीड़ और VIP दर्शन के नाम पर होने वाली ठगी को देखते हुए मंदिर कमेटी, पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया है. नई व्यवस्था अगले एक-दो दिन में लागू होने की संभावना है.



अब सिर्फ प्रोटोकॉल वालों को VIP दर्शन

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VIP दर्शन के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम राजस्थान या किसी अन्य राज्य के राजभवन, केंद्रीय मंत्री कार्यालय या सचिवालय में तैनात अधिकृत अधिकारी के लेटरपैड पर लिखकर मंदिर कमेटी, एसपी, जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज को भेजना होगा.



सिफारिश मंदिर कमेटी के साथ एसपी, जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज को भी भेजी जाएगी. इसके बाद संबंधित व्यक्ति के लिए QR कोड जनरेट किया जाएगा.



QR कोड से मिलेगी मंदिर में एंट्री

VIP दर्शन के लिए मंजूरी मिलने के बाद जारी QR कोड को मंदिर में प्रवेश के समय दिखाना होगा. इसके साथ VIP दर्शन करने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड भी साथ रखना होगा. पहचान और अनुमति की जांच के बाद ही उसे प्रवेश दिया जाएगा.



बाबा पार्किंग वाला VIP गेट होगा बंद

नई व्यवस्था लागू होने के बाद बाबा पार्किंग के पास बना VIP गेट बंद कर दिया जाएगा. प्रोटोकॉल के तहत आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश और निकासी का अलग रास्ता तय किया जाएगा. इससे सामान्य श्रद्धालुओं की लाइन और VIP दर्शन की व्यवस्था अलग रखने में मदद मिलेगी.



हर VIP दर्शन का रिकॉर्ड रखा जाएगा

नई व्यवस्था में VIP दर्शन से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा. इसमें यह जानकारी रहेगी कि किस व्यक्ति ने किसकी सिफारिश पर दर्शन किए. इससे VIP दर्शन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.



खाटूश्यामजी में Traffic को लेकर जान लें नये नियम

खाटूश्यामजी में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने ई-रिक्शा, सवारी और इको गाड़ी चालकों के लिए नए नियम तय करने पर चर्चा की. वाहनों के लिए अलग-अलग स्टैंड निर्धारित किए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.



वाहनों के लिए स्टैंड तय करने पर चर्चा

बैठक में चिमनी स्टैंड, 40 बीघा पार्किंग, खड्डा पार्किंग और 52 बीघा क्षेत्र में वाहनों के लिए स्टैंड व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई. चिमनी स्टैंड पर सहमति बनी है.



तोरणद्वार से सवारी लेने पर रोक

वाहनों को नंबर के अनुसार चलाना अनिवार्य होगा. कैम्पर गाड़ियों से सवारी परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा. वहीं तोरणद्वार से सवारी बैठाने पर भी प्रतिबंध रहेगा.



नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है. थाने पर संचालित वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं. नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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