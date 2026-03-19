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खाटूश्यामजी मंदिर पट आज रात 10 बजे से 19 घंटे के लिए बंद, 20 मार्च शाम 5 बजे होंगे दर्शन

Khatu Shyamji: सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में 19 मार्च 2026 को तिलक श्रृंगार के विशेष आयोजन के कारण मंदिर 19 घंटे तक दर्शनार्थ बंद रहेगा. श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार, मंदिर के पट 19 मार्च की रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद करीब 19 घंटे तक कोई दर्शन नहीं हो पाएंगे. मंदिर फिर से 20 मार्च को शाम 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 19, 2026, 08:23 AM IST | Updated:Mar 19, 2026, 08:23 AM IST

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खाटूश्यामजी मंदिर पट आज रात 10 बजे से 19 घंटे के लिए बंद, 20 मार्च शाम 5 बजे होंगे दर्शन

Khatu Shyamji Temple: सीकर जिले का प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, जहां साल भर लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचते हैं. लेकिन 19 मार्च 2026 को एक विशेष धार्मिक आयोजन के कारण मंदिर में सामान्य दर्शन व्यवस्था प्रभावित रहेगी. श्री श्याम मंदिर कमेटी ने घोषणा की है कि तिलक श्रृंगार के पवित्र कार्य के चलते मंदिर के पट 19 घंटे तक बंद रहेंगे.


बंद होने का समय और अवधि
मंदिर प्रशासन के अनुसार, 19 मार्च की रात 10 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद लगभग 19 घंटे तक कोई भी दर्शन नहीं हो पाएगा. मंदिर फिर से 20 मार्च को शाम 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा. यह बंद अवधि केवल तिलक श्रृंगार के विशेष आयोजन के लिए है, जिसके दौरान बाबा श्याम का आकर्षक और दिव्य श्रृंगार किया जाएगा. इस दौरान मंदिर परिसर में पूर्ण शांति और पवित्रता बनी रहेगी, ताकि श्रृंगार कार्य निर्विघ्न रूप से पूरा हो सके.


तिलक श्रृंगार का महत्व
तिलक श्रृंगार खाटूश्यामजी के भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय और श्रद्धेय आयोजन है. इस दौरान बाबा श्याम को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें तिलक, फूलों की मालाएं, चंदन, कुमकुम और अन्य पूजा सामग्री का उपयोग होता है. यह श्रृंगार न केवल दर्शनार्थियों के लिए आकर्षक होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी गहरा प्रभाव डालता है. भक्त मानते हैं कि इस विशेष श्रृंगार के बाद बाबा श्याम की कृपा और अधिक प्राप्त होती है. ऐसे आयोजन मंदिर की परंपरा को जीवंत रखते हैं और भक्तों की आस्था को और मजबूत करते हैं.

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श्रद्धालुओं से अपील और सहयोग की जरूरत
श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने सभी भक्तों से अपील की है कि वे मंदिर के पट खुलने के बाद ही खाटूधाम पहुंचें. उन्होंने कहा कि यदि श्रद्धालु समय से पहले बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो भीड़ प्रबंधन में समस्या हो सकती है और व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं. कमेटी ने भक्तों से धैर्य रखने और सहयोग करने की विनती की है. इस दौरान मंदिर परिसर में कोई भी अनावश्यक भीड़ जमा न हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी.

भक्तों के लिए सलाह
यह बंद अवधि भक्तों के लिए थोड़ी असुविधा का कारण बन सकती है, लेकिन यह पवित्र आयोजन मंदिर की परंपरा का अभिन्न अंग है. जो भक्त 20 मार्च को शाम 5 बजे के बाद पहुंचेंगे, उन्हें विशेष श्रृंगार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा. मंदिर कमेटी ने कहा है कि भक्तों को यात्रा की योजना पहले से बना लेनी चाहिए और मौसम या अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समय पर पहुंचना चाहिए.खाटूश्यामजी मंदिर राजस्थान के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हर साल फाल्गुन मेला और अन्य उत्सवों में लाखों लोग आते हैं. ऐसे विशेष श्रृंगार और आयोजन भक्तों की श्रद्धा को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं. कमेटी ने सभी से अपील की है कि वे इस अवधि में मंदिर की गरिमा और व्यवस्था का सम्मान करें.

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