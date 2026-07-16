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खाटूश्यामजी भक्तों के लिए बड़ा अपडेट, अब सिर्फ इन 5 रूटों पर चलेंगे ई-रिक्शा

सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन ने ई-रिक्शा संचालन के नए नियम लागू किए हैं. अब ई-रिक्शा केवल पांच निर्धारित रूटों पर चलेंगे. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 16, 2026, 07:55 PM|Updated: Jul 16, 2026, 07:55 PM
खाटूश्यामजी भक्तों के लिए बड़ा अपडेट, अब सिर्फ इन 5 रूटों पर चलेंगे ई-रिक्शा
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत की अध्यक्षता में ई-रिक्शा संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में ई-रिक्शा संचालन के लिए कई अहम निर्णय लिए गए.

बैठक में तय किया गया कि अब खाटूधाम में ई-रिक्शा का संचालन केवल निर्धारित पांच रूटों पर ही किया जाएगा. इसके साथ ही ई-रिक्शा का किराया निर्धारण, सवारियों की अधिकतम क्षमता, सभी ई-रिक्शा का थाना स्तर पर ई-रजिस्ट्रेशन और पहचान के लिए कलर कोड स्टीकर लगाने सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर सहमति बनी.

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चार दिनों के लिए विशेष यातायात व्यवस्था

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शनिवार, रविवार, एकादशी और द्वादशी जैसे अधिक भीड़ वाले दिनों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित नियमों की अवहेलना करने वाले ई-रिक्शा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक गर्ग, वृताधिकारी राजेश कुमार जांगिड़, खाटूश्यामजी थानाधिकारी इन्द्राज मरोडिया, यातायात प्रभारी सब इंस्पेक्टर रामावतार, मालाराम सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में सैकड़ों ई-रिक्शा संचालकों ने भाग लेकर नई व्यवस्था पर अपनी सहमति जताई.

बता दें कि खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित देश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा श्याम की भक्ति करने वाले सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है.


कौन हैं खाटू श्याम जी?
खाटू श्याम जी को महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक का स्वरूप माना जाता है. बर्बरीक, भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे. महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा, जिसे उन्होंने अर्पित कर दिया था. उनकी भक्ति और त्याग से खुश होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में वे 'श्याम' नाम से पूजे जाएंगे.

कहते हैं कि खाटू गांव में बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ था. बाद में यहां मंदिर का निर्माण कराया गया. वर्तमान भव्य मंदिर का विकास समय-समय पर हुआ और आज इसका संचालन श्री श्याम मंदिर समिति द्वारा किया जाता है.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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