Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खाटूश्‍यामजी के दर्शन के लिए जाने से पहले जरूर जान लें ये बात, नहीं तो परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना!

Khatushyamji Special news: सीकर के खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को दीपावली की तैयारियों के कारण महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान देना होगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 12, 2025, 10:32 AM IST | Updated: Oct 12, 2025, 10:32 AM IST

Trending Photos

सुबह-सुबह सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले हफ्ते से मावठ की चेतावनी!
7 Photos
rajasthan weather news

सुबह-सुबह सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले हफ्ते से मावठ की चेतावनी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंड का आगाज, पारा लुढ़का, रातें हुईं सर्द
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंड का आगाज, पारा लुढ़का, रातें हुईं सर्द

सर्दियों में घर पर बनाएं तिल गुड़ के लड्डू, जानें रेसिपी और फायदें
6 Photos
Till Gud ke laddu

सर्दियों में घर पर बनाएं तिल गुड़ के लड्डू, जानें रेसिपी और फायदें

सीकर में मां का दिल दहला देने वाला कदम! कमरे से मिली 3 बेटों और बेटी की डेड बॉडी
8 Photos
Sikar News

सीकर में मां का दिल दहला देने वाला कदम! कमरे से मिली 3 बेटों और बेटी की डेड बॉडी

खाटूश्‍यामजी के दर्शन के लिए जाने से पहले जरूर जान लें ये बात, नहीं तो परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना!

Khatu Shyam Ji News: सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा मंदिर में दीपावली पर्व की तैयारियों के लिए विशेष साफ-सफाई और सजावट के कारण मंदिर के पट 20 घंटे के लिए बंद रहेंगे. श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस अवसर पर मंदिर परिसर को भव्य और स्वच्छ बनाने के लिए व्यापक इंतजाम शुरू किए हैं. यह कदम दीपावली पर बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर दर्शन अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पूरी हो सकें.

12 से 13 अक्टूबर तक बंद रहेंगे कपाट: साफ-सफाई पर जोर
श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान ने बताया कि 12 अक्टूबर की रात 10 बजे से 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान मंदिर परिसर में दीपावली से पहले विशेष साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, और आकर्षक लाइटिंग सजावट का कार्य किया जाएगा. चौहान ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे इस अवधि में मंदिर न आएं और पट खुलने के बाद ही बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचें. यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है.

दीपावली पर भव्य आयोजन: श्रद्धालुओं की भीड़ की तैयारी
खाटू श्याम मंदिर में दीपावली के अवसर पर हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए उमड़ते हैं. इस भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने साफ-सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए विशेष योजना बनाई है. मंदिर परिसर को चमकाने और भक्तों के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. मंदिर कमेटी ने स्पष्ट किया कि इन कार्यों से दीपावली पर श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा. प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के इंतजाम किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news