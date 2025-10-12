Khatu Shyam Ji News: सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा मंदिर में दीपावली पर्व की तैयारियों के लिए विशेष साफ-सफाई और सजावट के कारण मंदिर के पट 20 घंटे के लिए बंद रहेंगे. श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस अवसर पर मंदिर परिसर को भव्य और स्वच्छ बनाने के लिए व्यापक इंतजाम शुरू किए हैं. यह कदम दीपावली पर बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर दर्शन अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पूरी हो सकें.

12 से 13 अक्टूबर तक बंद रहेंगे कपाट: साफ-सफाई पर जोर

श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान ने बताया कि 12 अक्टूबर की रात 10 बजे से 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान मंदिर परिसर में दीपावली से पहले विशेष साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, और आकर्षक लाइटिंग सजावट का कार्य किया जाएगा. चौहान ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे इस अवधि में मंदिर न आएं और पट खुलने के बाद ही बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचें. यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है.

दीपावली पर भव्य आयोजन: श्रद्धालुओं की भीड़ की तैयारी

खाटू श्याम मंदिर में दीपावली के अवसर पर हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए उमड़ते हैं. इस भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने साफ-सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए विशेष योजना बनाई है. मंदिर परिसर को चमकाने और भक्तों के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. मंदिर कमेटी ने स्पष्ट किया कि इन कार्यों से दीपावली पर श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा. प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के इंतजाम किए हैं.

