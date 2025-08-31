Khatu Shyam Ji: बाबा श्याम मंदिर के पट 43 घंटे के लिए बंद, इस दिन होगा तिलक श्रृंगार

Zee Rajasthan
Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी श्री श्याम मंदिर के पट 6 सितंबर रात 10 बजे से 8 सितंबर शाम 5 बजे तक 43 घंटे बंद रहेंगे. चंद्रग्रहण और तिलक श्रृंगार के कारण दर्शन पर रोक. श्रद्धालुओं से यात्रा की योजना बनाने की अपील.

Published: Aug 31, 2025, 08:23 IST

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटूश्यामजी के प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर के पट 6 सितंबर 2025 की रात 10 बजे से 8 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे तक 43 घंटे के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को चंद्रग्रहण के कारण और 8 सितंबर को बाबा श्याम के तिलक श्रृंगार के विशेष आयोजन के चलते यह निर्णय लिया गया है. इस दौरान मंदिर में कोई भी धार्मिक गतिविधि या दर्शन की अनुमति नहीं होगी, जिससे श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है.खाटूश्यामजी का श्री श्याम मंदिर देश भर में भक्तों के बीच विशेष आस्था का केंद्र है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं.

चंद्रग्रहण को हिंदू धर्म में धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके दौरान मंदिरों में पूजा-पाठ और दर्शन बंद रहते हैं. इसके बाद 8 सितंबर को होने वाला तिलक श्रृंगार बाबा श्याम का एक विशेष उत्सव है, जिसमें मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और विशेष पूजा-अर्चना की जाती है.

मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस अवधि में मंदिर न आएं और दर्शन के लिए वैकल्पिक तारीखों का चयन करें.मंदिर प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बंद के दौरान मंदिर परिसर की साफ-सफाई और अन्य तैयारियां पूरी की जाएंगी ताकि श्रृंगार के बाद मंदिर पुनः भक्तों के लिए खुलने पर और भव्य दिखे.

स्थानीय प्रशासन ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है. यह जानकारी मंदिर कमेटी ने समय रहते जारी कर दी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े. बाबा श्याम के भक्तों में इस आयोजन को लेकर उत्साह है, और वे तिलक श्रृंगार के बाद दर्शन के लिए उत्सुक हैं. मंदिर कमेटी ने भक्तों से धैर्य और सहयोग की अपील की है.

मंदिर कमेटी ने भक्तों से धैर्य और सहयोग की अपील की है.

