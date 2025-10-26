Zee Rajasthan
बाबा श्याम के दर्शन के बाद दीया कुमारी का एक्शन मोड, अधिकारियों को जयपुर बुलाया

Rajasthan News: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के दर्शन किए. उन्होंने विकास कार्यों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकारा और पुनः प्लानिंग के साथ मंगलवार को जयपुर तलब किया. उन्होंने खाटूश्यामजी के आंतरिक विकास पर जोर दिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 26, 2025, 05:42 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 05:42 PM IST

बाबा श्याम के दर्शन के बाद दीया कुमारी का एक्शन मोड, अधिकारियों को जयपुर बुलाया

Sikar news: प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी रविवार को सीकर जिले के खाटूश्यामजी दौरे पर रहीं. डिप्टी सीएम ने श्याम बाबा के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की, लेकिन स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों और व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई.

विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल
डिप्टी सीएम ने 52 बीघा पार्किंग में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट कहा कि अभी तक के विकास कार्यों और योजनाओं का कोई औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने दांता रोड पर होने वाले विकास कार्यों को भी भविष्य के लिए अनुपयोगी बताया और सलाह दी कि उन पैसों का उपयोग खाटूश्यामजी के अंदर के विकास कार्यों में किया जाना चाहिए. दीया कुमारी ने पुष्कर का उदाहरण देते हुए कहा कि खाटूश्यामजी का विकास भी उसी तर्ज पर होना चाहिए और अगले बजट में आंतरिक विकास के लिए बजट स्वीकृत किया जाएगा.

अधिकारियों को जयपुर तलब
व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष जताते हुए डिप्टी सीएम ने उपखंड अधिकारी (SDM), ईओ, डीवाईएसपी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को मंगलवार को जयपुर तलब किया है. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आएं ताकि सभी योजनाओं पर पुनः तैयारी की जा सके.

रिंग रोड और मास्टर प्लान पर चर्चा
भाजपा नेता गजानंद कुमावत ने डिप्टी सीएम से खाटूश्यामजी में रिंग रोड बनाने की महती आवश्यकता बताई. कुमावत ने कहा कि विकास कार्य धरातल पर उतरें और स्थानीय निवासियों को परेशानी न हो, साथ ही भक्तों को सुगम दर्शन मिल सकें. उन्होंने दांता रोड पर उप जिला अस्पताल बनाने की योजना से भी डिप्टी सीएम को अवगत कराया. वहीं, मास्टर प्लान की जानकारी मिलने पर दीया कुमारी ने कहा कि इस मास्टर प्लान का भी आमजन विरोध कर रहे हैं.

इससे पूर्व, श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान सहित पदाधिकारियों ने श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया.

