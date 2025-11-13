खाटूश्यामजी में सख्ती, ई-रिक्शा QR कोड से मॉनिटर, मंदिर पट बंद होते ही दुकानें भी बंद

Khatushyamji: प्रसिद्ध बाबा श्याम की धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में फैल रही अव्यवस्थाओं और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गुरुवार को मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में EO प्रवीण कुमार और थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों व ई-रिक्शा संचालकों के साथ मिलकर सख्त कदम उठाने पर सहमति जताई.

ई-रिक्शा और ठेलों पर QR कोड से निगरानी

कस्बे की स्वच्छता और सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अस्थाई अतिक्रमण और अनियंत्रित वाहनों पर सख्ती दिखाने का निर्णय लिया है. सभी ई-रिक्शा चालकों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य किया गया है. नंबरिंग के साथ QR कोड जारी किया जाएगा, और ई-रिक्शा निश्चित रूट पर ही संचालित होंगे. बिना अनुमति वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी.वेंडिंग जोन के बाहर ठेले लगाने वालों को हटाकर निर्धारित क्षेत्रों में ही व्यापार करने के निर्देश दिए गए. दुकानदारों द्वारा अस्थाई अतिक्रमण रोकने के लिए दुकान के बाहर लाइनिंग की जाएगी और सामान बाहर होने पर सख्त कार्रवाई होगी. अस्थाई अतिक्रमण की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी होंगे. इसके लिए नगरपालिका एक्स सर्विस मैन की 4 सदस्यों की टीम बनाएगी.

मंदिर बंद होने के साथ दुकानें भी बंद

थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के प्रस्ताव पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया. बाबा श्याम का मंदिर के पट रात्रि में बंद होने के बाद एक निश्चित समय सीमा में व्यापारी अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखेंगे, ताकि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके. व्यापार मंडल ने इसमें सहयोग का आश्वासन दिया है. शनिवार, रविवार, एकादशी व द्वादशी पर दुकानदारों के सामान लाने वाली ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का मुख्य बाजार में प्रवेश बंद रखने का आदेश दिया गया है. बैठक में तिलक लगाने वाले और छाछ बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठी.

