Khatushyamji: अमावस्या पर विशेष तिलक-श्रृंगार होगा आज, शाम 5 बजे खुलेंगे बाबा श्याम मंदिर के पट

Falgun Mela Khatushyamji: सीकर जिले में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के भक्तों के लिए आज का दिन विशेष है. अमावस्या के पावन अवसर पर होने वाली खास पूजा और तिलक-श्रृंगार के चलते आज दिनभर मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बाबा के भव्य श्रृंगार और आगामी फाल्गुन मेले की तैयारियों को लेकर यह निर्णय लिया है.

दर्शन का समय

मंदिर कमेटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है. बता दें कि बुधवार (18 फरवरी) रात्रि 10:00 बजे से ही मंदिर के द्वार मंगल कर दिए गए थे. वहीं आज गुरुवार शाम 5:00 बजे विशेष पूजा और श्रृंगार संपन्न होने के बाद श्रद्धालु पुनः दर्शन कर सकेंगे.

अमावस्या पर क्यों बंद रहते हैं पट?

अमावस्या के अवसर पर बाबा श्याम के विग्रह को विशेष स्नान कराया जाता है. इसके बाद पूरी विधि-विधान के साथ बाबा का भव्य तिलक और अलौकिक श्रृंगार किया जाता है. बता दें कि आने वाली 21 फरवरी से बाबा श्याम का लक्खी फाल्गुन मेला शुरू हो रहा है. आज का श्रृंगार उसी मेले की पूर्व संध्या के स्वागत के रूप में बेहद खास माना जा रहा है.

मंदिर कमेटी की अपील

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने देश-दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं से अपील की है कि श्रद्धालु तय समय (शाम 5 बजे) से पहले मंदिर परिसर में न पहुँचें ताकि भीड़ का दबाव न बढ़े. मंदिर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं और सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि दर्शन सुचारु रूप से हो सकें.

21 फरवरी से शुरू होगा फाल्गुन मेला

बता दें कि खाटूधाम में होली के अवसर पर भरने वाला वार्षिक फाल्गुन मेला अब कुछ ही घंटों की दूरी पर है. मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु निशान (ध्वजा) लेकर पैदल खाटूधाम पहुंचेंगे, जिसकी सुरक्षा और सुविधा के लिए जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने व्यापक इंतजाम किए हैं.

पढ़ें खाटूश्याम की एक और खबर…

बाबा श्याम की नगरी में स्वदेशी जागरण मेले का भव्य शुभारंभ

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीकर जिले खाटूश्यामजी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूधाम में स्वदेशी जागरण मेले का शुभारंभ किया गया. मेले का उद्घाटन महावीर जति महाराज शिवगढ़ धाम गाडोता, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों द्वारा किया गया.शुभारंभ अवसर पर गजानंद गणेश जी महाराज एवं बाबा श्याम की विधिवत पूजा-अर्चना की गई.

यह मेला पुरानी नगरपालिका के पास स्थित परिसर में आयोजित किया जा रहा है.मेले के दौरान 25, 26 एवं 27 फरवरी को बाबा श्याम की कथा का आयोजन भी होगा जिसमें कथावाचक पप्पू शर्मा द्वारा कथा वाचन किया जाएगा.मेले में स्वदेशी उत्पादों के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवान श्रीराम एवं भारत माता की भव्य प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.



इस स्वदेशी जागरण मेले का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच द्वारा किया जा रहा है जिसका उद्देश्य स्वदेशी विचारधारा को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति के प्रति जन- जागरूकता फैलाना है.इस दौरान उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर,ईओ ओमप्रकाश, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश शर्मा,धोद विधायक गोवर्धन वर्मा,ओम प्रकाश हरनाथका, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार रामुका, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू जोशी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-