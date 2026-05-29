/खाटूश्यामजी मारपीट मामला, SP ऑफिस पर कुमावत समाज का प्रदर्शन

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खाटूश्यामजी में 26 मई को गेस्ट हाउस संचालक करण कुमावत के साथ मारपीट मामले को लेकर कुम्हार- कुमावत समाज ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा.
Khatushyamji Fight Case Sikar : धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में 26 मई को गेस्ट हाउस संचालक करण कुमावत के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट कर गंभीर घायल करने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी दो दिन तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में आज सीकर के कुम्हार- कुमावत समाज के लोगों ने सीकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर पुलिस कार्यवाही के खिलाफ नाराजगी जताई. कुम्हार- कुमावत समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे में मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की नहीं की गई तो सर्व समाज को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी.
भाजपा की पूर्व प्रदेश मंत्री मधु कुमावत ने बीजेपी की पूर्व प्रदेश महामंत्री मधु कुमावत ने कहा कि इस तरह की घटना केवल खाटूश्यामजी ही नहीं बल्कि राजस्थान और पूरे देश को शर्मसार करने वाली है. ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए.
कुमावत समाज के राधेश्याम काम्या ने कहा कि जब यह घटना हुई तो वहां से कुछ दूरी पर ही पुलिस वाले खड़े थे. घटना के दौरान वह हमला करने वाले लोगों को पकड़ नहीं सके. इस बात को लेकर समाज के लोगों में गहरा आक्रोश है. हमारा 24 घंटे का अल्टीमेटम है कि मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए वरना सर्व समाज के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
बता दें कि खाटूश्यामजी में 26 में मंगलवार की रात यह विवाद हुआ था. जब गेस्ट हाउस में अलग-अलग गेस्ट हाउस के कर्मचारी लोगों को लेकर जा रहे थे. इसी दौरान गेस्ट हाउस के कर्मचारी करण पर करीब आधा दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला किया था. घटना के बाद गंभीर हालत में करण को सीकर के एसके अस्पताल में रैफर किया गया था.
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