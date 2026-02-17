Zee Rajasthan
खाटूश्यामजी लक्खी मेला 2026: 6500 पुलिसकर्मी और ड्रोन रखेंगे पैनी नजर, प्रशासन ने कसी कमर

Rajasthan News: खाटूश्यामजी में 21-28 फरवरी तक आयोजित होने वाले लक्खी मेले के लिए 6500 पुलिसकर्मी और 400 कैमरे तैनात रहेंगे. एसपी और एसडीएम ने 14 कतारों वाले दर्शन मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Feb 17, 2026, 11:46 AM IST | Updated: Feb 17, 2026, 11:46 AM IST

Khatu Shyam Lakkhi Mela: बाबा श्याम के भक्तों के लिए साल का सबसे बड़ा उत्सव, वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला, इस बार 21 से 28 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है. आठ दिनों तक चलने वाले इस आस्था के महाकुंभ को लेकर सीकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. मंगलवार को पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत और एसडीएम मोनिका ने मेला क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया.

सुरक्षा व्यवस्था
एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने सुरक्षा खाका खींचते हुए बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक और सख्त रखा गया है. मेले की सुरक्षा के लिए करीब 6500 पुलिसकर्मियों का भारी जाब्ता तैनात किया जाएगा. पूरे मेला क्षेत्र को 22 सेक्टरों में बांटा गया है, ताकि हर कोने पर सीधी नजर रखी जा सके. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 400 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पल-पल की मॉनिटरिंग की जाएगी.

दर्शन व्यवस्था
अधिकारियों ने मंदिर परिसर के साथ-साथ 75 फीट चौड़े दर्शन मार्ग का जायजा लिया, जहां 14 कतारों में लगकर भक्त बाबा के दरबार तक पहुंचेंगे. बता दें कि मुख्य फोकस इस बात पर है कि दर्शन के बाद श्रद्धालुओं की निकासी बिना किसी रुकावट के हो. मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों (मंत्री मानवेंद्र सिंह और कोषाध्यक्ष रवि सिंह) ने बताया कि पेयजल, छाया और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

प्रशासन और मंदिर कमेटी का साझा संकल्प
निरीक्षण के दौरान एएसपी दीपक गर्ग और थानाधिकारी पवन कुमार चौबे सहित पुलिस की पूरी टीम मौजूद रही. प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनका एकमात्र लक्ष्य देशभर से आने वाले लाखों 'श्याम प्रेमियों' को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम दर्शन कराना है. मेला अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था को भी डायवर्ट किया जाएगा ताकि कस्बे में दबाव कम रहे. बाबा श्याम की नगरी अब पूरी तरह सज-धज कर अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है.

राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष हेमंत गेरा ने सीकर कलेक्ट्रेट का लिया जायजा, राजस्व मामलों के तुरंत निपटारे के दिए आदेश

राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष हेमंत गेरा ने सीकर कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया. जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया. गेरा ने परिसर के सभी कार्यालयों का दौरा किया. हर शाखा में जाकर उन्होंने कर्मचारियों से बात की. एलआर शाखा में फाइल निस्तारण, राजस्व कोर्ट के मामलों, लंबित पत्रावलियों, तामील और रिपोर्ट्स की स्थिति जांची. उन्होंने ई-फाइलों का जल्द निपटारा करने, फालतू फाइलें लटकाए नहीं रखने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री बजट की घोषणाओं और राजस्थान संपर्क पोर्टल के शिकायतों का समय पर समाधान करने को कहा. अतिरिक्त कलेक्टर रतन कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर भावना शर्मा, एसडीएम निखिल कुमार सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे.

