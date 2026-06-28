/खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

Sikar News: सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया. नगरपालिका के वार्ड नंबर 15 स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक कॉलोनी में घर की सफाई के दौरान कूलर में आए बिजली के करंट की चपेट में आने से 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि इलाके में भी इस हादसे की चर्चा रही.

कूलर में करंट आने से गई जान

जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान संतोष उर्फ सुनीता देवी (48), पत्नी कल्याण दत्त शर्मा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह अपने घर में फर्श की सफाई कर रही थीं. इसी दौरान कूलर में बिजली का करंट आने से वह उसकी चपेट में आ गईं. करंट लगने के बाद महिला मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल पहुंचने से पहले टूट गई उम्मीद

घटना का पता चलते ही परिजनों ने बिना समय गंवाए महिला को खाटूश्यामजी उपजिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उनकी जांच की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल हो गया.

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की. पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मामले की प्रारंभिक जानकारी जुटाने के साथ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की गई.

परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार

बताया गया कि मृतका के पीहर पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए. इसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस को लिखित रूप से पोस्टमार्टम नहीं कराने की सहमति दी. सहमति मिलने के बाद जांच अधिकारी राजेंद्र ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया.

क्षेत्र में शोक का माहौल

इस हादसे के बाद मृतका के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. अचानक हुई इस घटना से परिजन सदमे में हैं. वहीं खाटूश्यामजी कस्बे में भी घटना के बाद शोक का माहौल है. स्थानीय लोग भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख जता रहे हैं.