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खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

Sikar News: सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में घर की सफाई के दौरान कूलर में करंट आने से 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई. परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 28, 2026, 03:52 PM|Updated: Jun 28, 2026, 03:52 PM
खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया. नगरपालिका के वार्ड नंबर 15 स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक कॉलोनी में घर की सफाई के दौरान कूलर में आए बिजली के करंट की चपेट में आने से 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि इलाके में भी इस हादसे की चर्चा रही.

कूलर में करंट आने से गई जान
जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान संतोष उर्फ सुनीता देवी (48), पत्नी कल्याण दत्त शर्मा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह अपने घर में फर्श की सफाई कर रही थीं. इसी दौरान कूलर में बिजली का करंट आने से वह उसकी चपेट में आ गईं. करंट लगने के बाद महिला मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गई.

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अस्पताल पहुंचने से पहले टूट गई उम्मीद
घटना का पता चलते ही परिजनों ने बिना समय गंवाए महिला को खाटूश्यामजी उपजिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उनकी जांच की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल हो गया.

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की. पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मामले की प्रारंभिक जानकारी जुटाने के साथ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की गई.

परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार
बताया गया कि मृतका के पीहर पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए. इसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस को लिखित रूप से पोस्टमार्टम नहीं कराने की सहमति दी. सहमति मिलने के बाद जांच अधिकारी राजेंद्र ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया.

क्षेत्र में शोक का माहौल
इस हादसे के बाद मृतका के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. अचानक हुई इस घटना से परिजन सदमे में हैं. वहीं खाटूश्यामजी कस्बे में भी घटना के बाद शोक का माहौल है. स्थानीय लोग भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख जता रहे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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