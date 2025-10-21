Zee Rajasthan
5100 दीपकों और झालरों से जगमगा उठा खाटूश्यामजी मंदिर, नजारा देख नहीं हटेंगी आंखें

Sikar News: राजस्थान में सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में दीपों का पर्व दीपावली हर्षोल्लास और उल्लास के साथ मनाया गया. पूरी श्याम नगरी रोशनी से नहाई नजर आई. कस्बे की हर मुंडेर, हर गली-मोहल्ला दीपों और विद्युत झालरों की जगमग रोशनी से सराबोर रहा.

5100 दीपकों और झालरों से जगमगा उठा खाटूश्यामजी मंदिर, नजारा देख नहीं हटेंगी आंखें

Sikar News: जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में दीपों का पर्व दीपावली हर्षोल्लास और उल्लास के साथ मनाया गया. पूरी श्याम नगरी रोशनी से नहाई नजर आई. कस्बे की हर मुंडेर, हर गली-मोहल्ला दीपों और विद्युत झालरों की जगमग रोशनी से सराबोर रहा.

घरों, दुकानों, धर्मशालाओं और मंदिरों पर सजी रंग-बिरंगी लाइटों ने नगर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए. नगरपालिका द्वारा की गई विशेष विद्युत सजावट से पूरा नगर जगमगा उठा.

वहीं, श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान के सानिध्य में बाबा श्याम के मंदिर में 5100 दीपकों और विद्युत झालरों की रोशनी से मंदिर आलोकित हो उठा. श्याम भक्त इस भव्य रोशनी को निहारते हुए बाबा की चौखट पर दर्शन कर रहे थे.

दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए. मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और पूरे कस्बे में उत्साह व रौनक का माहौल छाया रहा.इस बीच पटाखों की दुकानों पर भी जबरदस्त भीड़ देखी गई.

ग्रीन पटाखों की छूट का लोगों ने भरपूर आनंद लिया. प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. थानाधिकारी पवन चौबे के नेतृत्व में पुलिसकर्मी फील्ड में तैनात रहे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.खाटूधाम की हर गली के घर दीपों की रौशनी से दमक रहे थे.

