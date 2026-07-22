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बाबा श्याम पर टिप्पणी के बाद झुके कथावाचक किरीट भाई, खाटूधाम पहुंचकर मांगी माफी

खाटूश्यामजी में कथावाचक किरीट भाई ने बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर अपनी कथित विवादित टिप्पणी के लिए क्षमा याचना की. अजमेर में कथा के दौरान उनके एक वीडियो में बाबा श्याम को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आने के बाद देशभर के श्याम भक्तों में भारी नाराजगी फैल गई थी. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 22, 2026, 08:11 PM|Updated: Jul 22, 2026, 08:11 PM
बाबा श्याम पर टिप्पणी के बाद झुके कथावाचक किरीट भाई, खाटूधाम पहुंचकर मांगी माफी

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में अजमेर में कथा के दौरान बाबा श्याम को लेकर कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद देशभर के श्याम भक्तों में भारी रोष देखने को मिला. सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर व्यापक प्रतिक्रिया सामने आई और अनेक भक्तों ने कथावाचक किरीट भाई से बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मांग की थी.

इसी क्रम में सोमवार को कथावाचक किरीट भाई बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे और बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर क्षमा याचना की. उन्होंने मंदिर में दर्शन कर बाबा श्याम से अपनी टिप्पणी के लिए क्षमा मांगी.

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कहा था कि खाटूश्याम राक्षस हैं...
गौरतलब है कि अजमेर में आयोजित एक कथा के दौरान कथावाचक किरीट भाई का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि खाटूश्याम राक्षस हैं. इनकी पूजा करना और मंदिर बनाना वेदों में वर्जित है.

श्याम भक्तों में गहरा आक्रोश
इस कथित बयान के वायरल होने के बाद श्याम भक्तों में गहरा आक्रोश फैल गया था. विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की थी. विवाद बढ़ने के बाद पुलिस सुरक्षा में कथावाचक किरीट भाई आज खाटूश्यामजी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर क्षमा याचना की. हालांकि इस दौरान कथावाचक किरीट भाई ने मीडिया से दूरी बनाई रखी.

नतमस्तक होकर मांगी माफी
वहीं, क्षमा याचना के बाद श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहनदास चौहान ने कहा कि कथावाचक किरीट भाई ने बाबा श्याम से नतमस्तक होकर क्षमा मांगी है और उन्होंने कहा कि भविष्य में बाबा श्याम की कृपा से ही लिखूंगा और बाबा का ही प्रचार करूंगा. इस टिप्पणी के बाद आज भक्त भगवान से मिला है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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