/बाबा श्याम पर टिप्पणी के बाद झुके कथावाचक किरीट भाई, खाटूधाम पहुंचकर मांगी माफी

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में अजमेर में कथा के दौरान बाबा श्याम को लेकर कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद देशभर के श्याम भक्तों में भारी रोष देखने को मिला. सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर व्यापक प्रतिक्रिया सामने आई और अनेक भक्तों ने कथावाचक किरीट भाई से बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मांग की थी.

इसी क्रम में सोमवार को कथावाचक किरीट भाई बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे और बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर क्षमा याचना की. उन्होंने मंदिर में दर्शन कर बाबा श्याम से अपनी टिप्पणी के लिए क्षमा मांगी.

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कहा था कि खाटूश्याम राक्षस हैं...

गौरतलब है कि अजमेर में आयोजित एक कथा के दौरान कथावाचक किरीट भाई का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि खाटूश्याम राक्षस हैं. इनकी पूजा करना और मंदिर बनाना वेदों में वर्जित है.

श्याम भक्तों में गहरा आक्रोश

इस कथित बयान के वायरल होने के बाद श्याम भक्तों में गहरा आक्रोश फैल गया था. विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की थी. विवाद बढ़ने के बाद पुलिस सुरक्षा में कथावाचक किरीट भाई आज खाटूश्यामजी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर क्षमा याचना की. हालांकि इस दौरान कथावाचक किरीट भाई ने मीडिया से दूरी बनाई रखी.

नतमस्तक होकर मांगी माफी

वहीं, क्षमा याचना के बाद श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहनदास चौहान ने कहा कि कथावाचक किरीट भाई ने बाबा श्याम से नतमस्तक होकर क्षमा मांगी है और उन्होंने कहा कि भविष्य में बाबा श्याम की कृपा से ही लिखूंगा और बाबा का ही प्रचार करूंगा. इस टिप्पणी के बाद आज भक्त भगवान से मिला है.

