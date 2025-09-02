Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कृष्णा माइंस पर पहाड़ दरकने से दबे मजदूर, एक की मौत दूसरा घायल

Sikar News: सीकर जिले में नीमकाथाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत कृष्णा माइंस पर काम करते समय पहाड़ के दरकने से तीन मजदूर नीचे दब गए, जिनमें से एक मजदूर की मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 02, 2025, 10:54 PM IST | Updated: Sep 02, 2025, 10:54 PM IST

Trending Photos

Alwar: बोरवेल के गड्ढे में गिरा सांड, 3 JCB मशीन लगी निकलने में, देखें फोटोज
6 Photos
alwar news

Alwar: बोरवेल के गड्ढे में गिरा सांड, 3 JCB मशीन लगी निकलने में, देखें फोटोज

इस तरह बनाए बिना तेल की मारवाड़ी ग्वार की फली की सब्जी,चाटते रह जाएंगे उंगलियां
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाए बिना तेल की मारवाड़ी ग्वार की फली की सब्जी,चाटते रह जाएंगे उंगलियां

राजस्थान में आज दिखेगा मौसम का रौद्र रूप! मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट
6 Photos
weather update

राजस्थान में आज दिखेगा मौसम का रौद्र रूप! मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

क्या आप जानते हैं कि इस मुगल बादशाह का जन्म एक राजपूत किले में हुआ था?
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं कि इस मुगल बादशाह का जन्म एक राजपूत किले में हुआ था?

कृष्णा माइंस पर पहाड़ दरकने से दबे मजदूर, एक की मौत दूसरा घायल

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत कृष्णा माइंस पर काम करते समय पहाड़ के दरकने से तीन मजदूर नीचे दब गए, जिनमें से एक मजदूर की मौत हो गई. जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे नीमकाथाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

इसके साथ ही शेष दबे एक मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है. मृतक मजदूर की पहचान लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई. जबकि घायल बिहार निवासी नीतीश यादव घायल है. इसके साथ ही यूपी बिजनौर निवासी सुरेंद्र को मलवे से निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की सूचना पर उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह और पाटन थाना अधिकारी विक्रम सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का जायजा लिया. उपखंड अधिकारी राजवीर यादव ने बताया कि सूचना मिली कि हरिओम कृष्णा माइंस पर पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको पाटन हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया.

वहीं एक ही व्यक्ति जो घायल है, उसको नीमकाथाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसका इलाज जारी है. तीसरा व्यक्ति जो अभी भी नीचे दबा हुआ है. उसे निकालना के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि माइंस में यह घटना हुई है, जिसके लेकर खान विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है.

मामले की जांच करवाई जा रही है कि हादसा कैसे हुआ. पाटन थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक के गणेश्वर निवासी लक्ष्मण सिंह हैं, जबकि घायल बिहार निवासी नीतीश यादव घायल है. जबकि यूपी बिजनौर निवासी सुरेंद्र को निकालने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं घटना को लेकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news