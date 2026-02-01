Zee Rajasthan
UGC कानून के विरोध में स्वर्ण समाज की विशाल बैठक, 3 फरवरी को रैली का ऐलान

Sikar News:

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Feb 01, 2026, 04:03 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 04:03 PM IST

UGC कानून के विरोध में स्वर्ण समाज की विशाल बैठक, 3 फरवरी को रैली का ऐलान

Sikar News: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर में आज गौड़ विप्र समाज भवन में यूजीसी कानून के विरोध में स्वर्ण समाज की विशाल बैठक देर शाम को आयोजित हुई. बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें समाज के प्रबुद्धजनों, पदाधिकारियों और आमजन ने बड़ी संख्या में भाग लिया.

बैठक में यूजीसी कानून को लेकर गहरी नाराजगी जताई गई और इसे सामान्य वर्ग के हितों के खिलाफ बताया गया. वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखते हुए कहा कि यह कानून सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन करता है और इससे शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा. समाज के लोगों ने एक स्वर में कानून को वापस लेने की मांग की.

बैठक में राजपूत, ब्राह्मण एवं अग्रवाल समाज के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी रही. बैठक के दौरान आगामी आंदोलन की रूपरेखा भी तय की गई. निर्णय लिया गया कि 3 फरवरी को सीकर बाजार नौलखा कोठी से विरोध प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी, जो एसडीएम कार्यालय तक पहुंचेगी.

वहां प्रदर्शन कर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. देर शाम तक चले इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने अलग-अलग तरीकों से समाज को संगठित रहने का आह्वान किया और कहा कि जब तक मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

शेखावाटी की धारा पर आयोजित हो रहे 11वें राष्ट्रीय तेज महोत्सव के तीसरे दिन आज शैक्षिक सेमिनार का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान आसपास की विद्यालयों के हजारों छात्र-छात्राओं ने भाग लिया.

शैक्षिक सेमिनार को देश व प्रदेश के मोटिवेशनल स्पीकरों ने संबोधित करते हुए धर्म के साथ शिक्षा को भी जोड़कर आगे बढ़ाने की सलाह दी. इसके साथ ही कथा के दौरान साध्वी सूरज बाईसा ने लोक देवता तेजाजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला.

