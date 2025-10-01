रकम नहीं मिली तो गोली मारकर उतार देंगे मौत के घाट, कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव को लॉरेंस गैंग ने दी धमकी

Lawrence Bishnoi Gang: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में राजस्थान कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव और खाटू श्यामजी सहकारी समिति के अध्यक्ष श्यामसुंदर पूनिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा फोन आया। 26 सितंबर 2025 को व्हाट्सएप कॉल के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने पैसे की मांग की और मांग पूरी न करने पर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी.
Sikar Crime News: सीकर जिले के खाटूश्यामजी निवासी राजस्थान कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव और खाटू श्यामजी सहकारी समिति के अध्यक्ष श्यामसुंदर पूनिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा फोन आया. 26 सितंबर 2025 को व्हाट्सएप के जरिए आए इस कॉल में अज्ञात व्यक्ति ने पैसे की मांग की और मांग पूरी न करने पर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी. इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम हाल के वर्षों में कई आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है. श्यामसुंदर पूनिया ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई.
पुलिस ने शुरू की जांच
धमकी की सूचना मिलते ही खाटूश्यामजी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि धमकी देने वाले का पता लगाने के लिए व्हाट्सएप कॉल के नंबर की जांच की जा रही है. तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से कॉल की उत्पत्ति और संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह धमकी वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी है या किसी ने गैंग का नाम इस्तेमाल कर डराने की कोशिश की है.
श्यामसुंदर पूनिया को सुरक्षा का आश्वासन
इस घटना से खाटूश्यामजी और आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल है. श्यामसुंदर पूनिया के समर्थकों और स्थानीय लोगों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है. पुलिस ने पूनिया को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है और मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने की बात कही है. यह घटना आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की चुनौती को उजागर करती है.
